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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9560956195629563

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:03

  lov2108 написав:
  Water написав:Уважаемые форумчане!
Оказалось что мне банк "прикрутил" персонального менеджера. Вот думаю, с какой пользой можно использовать эту тётку? Или так и будет без надобности болтаться как в Привате?

У кого тётка, а у кого и расписная девица :mrgreen:


Я вот очень доволен своим персональным менеджером, моментально все решает, делаю все только через нее и по телефону, очень удобно.
joik
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:34

  joik написав:
  lov2108 написав:
  Water написав:Уважаемые форумчане!
Оказалось что мне банк "прикрутил" персонального менеджера. Вот думаю, с какой пользой можно использовать эту тётку? Или так и будет без надобности болтаться как в Привате?

У кого тётка, а у кого и расписная девица :mrgreen:


Я вот очень доволен своим персональным менеджером, моментально все решает, делаю все только через нее и по телефону, очень удобно.

аналогично
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:55

  cohan написав:вы ж добавляйте что с мабилы заходите, так они нв сенс загоняют, месяца три уж как

меняйте браузер как вариант

С компьютера
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:27

Может кто-то сталкивался:
Родственник был клиентом альфабанка, были пакетные карты, но были закрыты (со счетами).
Остались учётные данные "май альфабанк". И человек остаётся клиентом банка, только без счетов.
При вводе логина (или номера телефона), пароля, даты рождения, смс-кода - ошибок нет, на самом последнем этапе перед самым входом даже предлагает "сделать устройство доверенным". Далее выдает в эту ошибку.

Смены браузеров, устройств, перезагрузку, и прочие детские шалости - не предлагать, т.к. это не помогает :)

Задача: зайти в учётку и выпустить диджитал-пакетку
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:35

  Вкладчик1234 написав:Может кто-то сталкивался:
Родственник был клиентом альфабанка, были пакетные карты, но были закрыты (со счетами).
Остались учётные данные "май альфабанк". И человек остаётся клиентом банка, только без счетов.
При вводе логина (или номера телефона), пароля, даты рождения, смс-кода - ошибок нет, на самом последнем этапе перед самым входом даже предлагает "сделать устройство доверенным". Далее выдает в эту ошибку.

Смены браузеров, устройств, перезагрузку, и прочие детские шалости - не предлагать, т.к. это не помогает :)

Задача: зайти в учётку и выпустить диджитал-пакетку

Нее. Я тож пытался недавно помочь чувачку типа зайти в МАБ без активных счетов.
Фигушки, нужно сначала шото живое завести в МАБе, а потом уже мона кучу зомби заводить :(
Т.е. топать в отд-е нуна, за Пакеткой какой, а лучше и кредитку сразу завести.

ПС. А може на телефон другой подвесить новый экк. Мы так не пробовали, у нас принципиально на старый финансовый нуна было реинкарнироваться.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:37

  Amethyst написав:
  Вкладчик1234 написав:Может кто-то сталкивался:
Родственник был клиентом альфабанка, были пакетные карты, но были закрыты (со счетами).
Остались учётные данные "май альфабанк". И человек остаётся клиентом банка, только без счетов.
При вводе логина (или номера телефона), пароля, даты рождения, смс-кода - ошибок нет, на самом последнем этапе перед самым входом даже предлагает "сделать устройство доверенным". Далее выдает в эту ошибку.

Смены браузеров, устройств, перезагрузку, и прочие детские шалости - не предлагать, т.к. это не помогает :)

Задача: зайти в учётку и выпустить диджитал-пакетку

Нее. Я тож пытался недавно помочь чувачку типа зайти в МАБ без активных счетов.
Фигушки, нужно сначала шото живое завести в МАБе, а потом уже мона кучу зомби заводить :(
Т.е. топать в отд-е нуна, за Пакеткой какой, а лучше и кредитку сразу завести.

ПС. А може на телефон другой подвесить новый экк. Мы так не пробовали, у нас принципиально на старый финансовый нуна было реинкарнироваться.

У другого родственника в такой ситуации - сразу не пускало.
При попытке через день или два - пустило, и открыло дигиталки. Причём без всяких заявок

Такое ощущение, что учётки без карт как-то "подмораживаются", но при попытках входа могут и "разлипнуть" через несколько дней. Хотелось бы, чтобы этот процесс происходил "незаметно" и без ожиданий :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:49

Re: Альфа-Банк

  Вкладчик1234 написав:У другого родственника в такой ситуации - сразу не пускало.
При попытке через день или два - пустило, и открыло дигиталки. Причём без всяких заявок

А у него только карточные были или и текущий какой завалялся?
И когда счета закрыл или последний раз входил до этого в экк?
Года 2 прошло?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:53

Re: Альфа-Банк

Сестра через чат закрыла пакетку со счётом, больше счетов не было. В Alfa-Mobile заходило без каких-либо нареканий несколько месяцев. Потом учётку прибили заявлением.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:59

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:Потом учётку прибили заявлением.

А щас восстановили доступ? Вот после заявы то?
У меня кореш просто счета закрыл года 2 назад, про учетку вааще ничо не помнил шо с ней делал
Amethyst
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