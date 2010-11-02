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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 чер, 2021 12:03
lov2108 написав: Water написав:
Уважаемые форумчане!
Оказалось что мне банк "прикрутил" персонального менеджера. Вот думаю, с какой пользой можно использовать эту тётку? Или так и будет без надобности болтаться как в Привате?
У кого тётка, а у кого и расписная девица
Я вот очень доволен своим персональным менеджером, моментально все решает, делаю все только через нее и по телефону, очень удобно.
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joik
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Додано: Чет 24 чер, 2021 12:34
joik написав: lov2108 написав: Water написав:
Уважаемые форумчане!
Оказалось что мне банк "прикрутил" персонального менеджера. Вот думаю, с какой пользой можно использовать эту тётку? Или так и будет без надобности болтаться как в Привате?
У кого тётка, а у кого и расписная девица
Я вот очень доволен своим персональным менеджером, моментально все решает, делаю все только через нее и по телефону, очень удобно.
аналогично
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cohan
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Додано: Чет 24 чер, 2021 12:55
cohan написав:
вы ж добавляйте что с мабилы заходите, так они нв сенс загоняют, месяца три уж как
меняйте браузер как вариант
С компьютера
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 24 чер, 2021 13:27
Может кто-то сталкивался:
Родственник был клиентом альфабанка, были пакетные карты, но были закрыты (со счетами).
Остались учётные данные "май альфабанк". И человек остаётся клиентом банка, только без счетов.
При вводе логина (или номера телефона), пароля, даты рождения, смс-кода - ошибок нет, на самом последнем этапе перед самым входом даже предлагает "сделать устройство доверенным". Далее выдает в эту ошибку.
Смены браузеров, устройств, перезагрузку, и прочие детские шалости - не предлагать, т.к. это не помогает
Задача: зайти в учётку и выпустить диджитал-пакетку
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Додано: Чет 24 чер, 2021 13:35
Вкладчик1234 написав:
Может кто-то сталкивался:
Родственник был клиентом альфабанка, были пакетные карты, но были закрыты (со счетами).
Остались учётные данные "май альфабанк". И человек остаётся клиентом банка, только без счетов.
При вводе логина (или номера телефона), пароля, даты рождения, смс-кода - ошибок нет, на самом последнем этапе перед самым входом даже предлагает "сделать устройство доверенным". Далее выдает в эту ошибку.
Смены браузеров, устройств, перезагрузку, и прочие детские шалости - не предлагать, т.к. это не помогает
Задача: зайти в учётку и выпустить диджитал-пакетку
Нее. Я тож пытался недавно помочь чувачку типа зайти в МАБ без активных счетов.
Фигушки, нужно сначала шото живое завести в МАБе, а потом уже мона кучу зомби заводить
Т.е. топать в отд-е нуна, за Пакеткой какой, а лучше и кредитку сразу завести.
ПС. А може на телефон другой подвесить новый экк. Мы так не пробовали, у нас принципиально на старый финансовый нуна было реинкарнироваться.
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Amethyst
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Додано: Чет 24 чер, 2021 13:37
Amethyst написав: Вкладчик1234 написав:
Может кто-то сталкивался:
Родственник был клиентом альфабанка, были пакетные карты, но были закрыты (со счетами).
Остались учётные данные "май альфабанк". И человек остаётся клиентом банка, только без счетов.
При вводе логина (или номера телефона), пароля, даты рождения, смс-кода - ошибок нет, на самом последнем этапе перед самым входом даже предлагает "сделать устройство доверенным". Далее выдает в эту ошибку.
Смены браузеров, устройств, перезагрузку, и прочие детские шалости - не предлагать, т.к. это не помогает
Задача: зайти в учётку и выпустить диджитал-пакетку
Нее. Я тож пытался недавно помочь чувачку типа зайти в МАБ без активных счетов.
Фигушки, нужно сначала шото живое завести в МАБе, а потом уже мона кучу зомби заводить
Т.е. топать в отд-е нуна, за Пакеткой какой, а лучше и кредитку сразу завести.
ПС. А може на телефон другой подвесить новый экк. Мы так не пробовали, у нас принципиально на старый финансовый нуна было реинкарнироваться.
У другого родственника в такой ситуации - сразу не пускало.
При попытке через день или два - пустило, и открыло дигиталки. Причём без всяких заявок
Такое ощущение, что учётки без карт как-то "подмораживаются", но при попытках входа могут и "разлипнуть" через несколько дней. Хотелось бы, чтобы этот процесс происходил "незаметно" и без ожиданий
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Додано: Чет 24 чер, 2021 13:49
Вкладчик1234 написав:
У другого родственника в такой ситуации - сразу не пускало.
При попытке через день или два - пустило, и открыло дигиталки. Причём без всяких заявок
А у него только карточные были или и текущий какой завалялся?
И когда счета закрыл или последний раз входил до этого в экк?
Года 2 прошло?
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Amethyst
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Додано: Чет 24 чер, 2021 13:53
Сестра через чат закрыла пакетку со счётом, больше счетов не было. В Alfa-Mobile заходило без каких-либо нареканий несколько месяцев. Потом учётку прибили заявлением.
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MASolomko
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Додано: Чет 24 чер, 2021 13:59
MASolomko написав:
Потом учётку прибили заявлением.
А щас восстановили доступ? Вот после заявы то?
У меня кореш просто счета закрыл года 2 назад, про учетку вааще ничо не помнил шо с ней делал
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Додано: Чет 24 чер, 2021 14:11
Amethyst написав: Вкладчик1234 написав:
У другого родственника в такой ситуации - сразу не пускало.
При попытке через день или два - пустило, и открыло дигиталки. Причём без всяких заявок
А у него только карточные были или и текущий какой завалялся?
И когда счета закрыл или последний раз входил до этого в экк?
Года 2 прошло?
Только пакетки были.
Вот когда закрыли, тогда и входили последний раз. Года 2-3 назад, до смузи-реформ.
Дело в том, что сами учётные данные принимаются (в МАБе), даже предлагает сделать устройство доверенным. А уже само окно банкинга не грузится (вместо него эта "заглушка")
А сенс - "не найден клиент". Но это и не удивительно
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