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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9561956295639564

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 14:13

  Вкладчик1234 написав:Только пакетки были.
Вот когда закрыли, тогда и входили последний раз. Года 2-3 назад, до смузи-реформ.

Дело в том, что сами учётные данные принимаются (в МАБе), даже предлагает сделать устройство доверенным. А уже само окно банкинга не грузится (вместо него эта "заглушка")
А сенс - "не найден клиент". Но это и не удивительно

Ми вже аналізуємо ситуацію. Відпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 14:52

  Ой+ написав:
  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Зняти блокування можна при телефонному дзвінку за умови проходження ідентифікації. Зверніться за номером 0 800 50 20 50 або 3344.


Співробітниця альфи, яка поставила блок, говорила, що можна розблокувати при купівлі в магазині чи де інде ввівши пін-код. Насправді зразу відлуп. Дзвінок на 0 800 50 20 50 - відповідь, що звертатись можна не раніше через 12 год після блоку тобто після 22-ої, або у відділенні. Відділення в місті закрили і найближче за 65 км. Ось такі сервіси і підтримка.
Причому перекази дублювали вчорашні тільки з меншою сумою.


Розблоковувати після 22-ої не вийшло, дзвінки після 22-ої на 0 800 50 20 50 дозволяють вислухати тільки робо-аллу, теж саме на +380 44 494 01 01, що зазначений як цілодобовий. До живих людей з 7:30 до 22.
Робо-алла заливає про 20% кешбеку по обраним категоріям. :?
Після з'ясування гороскопу і т.д. картку розблокували, хоча питання чому взагалі мали блокувати в мене залишились.
Ну подивимся що це все дасть в результаті.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:38

  Ой+ написав:
  Ой+ написав:
  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Зняти блокування можна при телефонному дзвінку за умови проходження ідентифікації. Зверніться за номером 0 800 50 20 50 або 3344.


Співробітниця альфи, яка поставила блок, говорила, що можна розблокувати при купівлі в магазині чи де інде ввівши пін-код. Насправді зразу відлуп. Дзвінок на 0 800 50 20 50 - відповідь, що звертатись можна не раніше через 12 год після блоку тобто після 22-ої, або у відділенні. Відділення в місті закрили і найближче за 65 км. Ось такі сервіси і підтримка.
Причому перекази дублювали вчорашні тільки з меншою сумою.


Розблоковувати після 22-ої не вийшло, дзвінки після 22-ої на 0 800 50 20 50 дозволяють вислухати тільки робо-аллу, теж саме на +380 44 494 01 01, що зазначений як цілодобовий. До живих людей з 7:30 до 22.
Робо-алла заливає про 20% кешбеку по обраним категоріям. :?
Після з'ясування гороскопу і т.д. картку розблокували, хоча питання чому взагалі мали блокувати в мене залишились.
Ну подивимся що це все дасть в результаті.

Доброго дня. Консультації з загальних питань по продуктам фіз.осіб до 22:00, вирішення складних питань по карткам, Antifraud і т.п. працює 24/7. Подивлюся чому не вийшло одразу додзвонитися.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10502
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 995 раз.
 
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  #<1 ... 9561956295639564
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