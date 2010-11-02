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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 чер, 2021 14:13
Вкладчик1234 написав:
Только пакетки были.
Вот когда закрыли, тогда и входили последний раз. Года 2-3 назад, до смузи-реформ.
Дело в том, что сами учётные данные принимаются (в МАБе), даже предлагает сделать устройство доверенным. А уже само окно банкинга не грузится (вместо него эта "заглушка")
А сенс - "не найден клиент". Но это и не удивительно
Ми вже аналізуємо ситуацію. Відпишусь.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 14:52
Ой+ написав: Alfa_Bank написав:
Доброго дня. Зняти блокування можна при телефонному дзвінку за умови проходження ідентифікації. Зверніться за номером 0 800 50 20 50 або 3344.
Співробітниця альфи, яка поставила блок, говорила, що можна розблокувати при купівлі в магазині чи де інде ввівши пін-код. Насправді зразу відлуп. Дзвінок на 0 800 50 20 50 - відповідь, що звертатись можна не раніше через 12 год після блоку тобто після 22-ої, або у відділенні. Відділення в місті закрили і найближче за 65 км. Ось такі сервіси і підтримка.
Причому перекази дублювали вчорашні тільки з меншою сумою.
Розблоковувати після 22-ої не вийшло, дзвінки після 22-ої на 0 800 50 20 50 дозволяють вислухати тільки робо-аллу, теж саме на +380 44 494 01 01, що зазначений як цілодобовий. До живих людей з 7:30 до 22.
Робо-алла заливає про 20% кешбеку по обраним категоріям.
Після з'ясування гороскопу і т.д. картку розблокували, хоча питання чому взагалі мали блокувати в мене залишились.
Ну подивимся що це все дасть в результаті.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 15:38
Ой+ написав: Ой+ написав: Alfa_Bank написав:
Доброго дня. Зняти блокування можна при телефонному дзвінку за умови проходження ідентифікації. Зверніться за номером 0 800 50 20 50 або 3344.
Співробітниця альфи, яка поставила блок, говорила, що можна розблокувати при купівлі в магазині чи де інде ввівши пін-код. Насправді зразу відлуп. Дзвінок на 0 800 50 20 50 - відповідь, що звертатись можна не раніше через 12 год після блоку тобто після 22-ої, або у відділенні. Відділення в місті закрили і найближче за 65 км. Ось такі сервіси і підтримка.
Причому перекази дублювали вчорашні тільки з меншою сумою.
Розблоковувати після 22-ої не вийшло, дзвінки після 22-ої на 0 800 50 20 50 дозволяють вислухати тільки робо-аллу, теж саме на +380 44 494 01 01, що зазначений як цілодобовий. До живих людей з 7:30 до 22.
Робо-алла заливає про 20% кешбеку по обраним категоріям.
Після з'ясування гороскопу і т.д. картку розблокували, хоча питання чому взагалі мали блокувати в мене залишились.
Ну подивимся що це все дасть в результаті.
Доброго дня. Консультації з загальних питань по продуктам фіз.осіб до 22:00, вирішення складних питань по карткам, Antifraud і т.п. працює 24/7. Подивлюся чому не вийшло одразу додзвонитися.
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Alfa_Bank
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- Повідомлень: 10502
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 995 раз.
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melkh
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