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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9562956395649565

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:42

Alfa_Bank
Написав, довго чекати!
V2
4
 
Повідомлень: 7105
З нами з: 03.07.09
Подякував: 264 раз.
Подякували: 1202 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:54

  V2 написав:Alfa_Bank
Написав, довго чекати!

На практиці, все відбувається швидше. Чат орієнтує на максимальний термін.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10506
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 995 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:59

Alfa_Bank
До речі, за спілкування в чаті, як кажуть, - "респрект і уважуха"!
V2
4
 
Повідомлень: 7105
З нами з: 03.07.09
Подякував: 264 раз.
Подякували: 1202 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:19

  V2 написав:Alfa_Bank
До речі, за спілкування в чаті, як кажуть, - "респрект і уважуха"!

8)
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10506
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 995 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:24

Re: Альфа-Банк

Интересует опыт по Сенсацінний бонус. Через какое время после перевода на карту Альфа можно переведенные средства толкать дальше?
Golf_streem
 
Повідомлень: 115
З нами з: 06.08.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:26

  Golf_streem написав:Интересует опыт по Сенсацінний бонус. Через какое время после перевода на карту Альфа можно переведенные средства толкать дальше?

могментально
....но тока не на ДохСейф :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлень: 385
З нами з: 05.05.21
Подякував: 27 раз.
Подякували: 45 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:27

  Golf_streem написав:Интересует опыт по Сенсацінний бонус. Через какое время после перевода на карту Альфа можно переведенные средства толкать дальше?


Доброго дня. В будь-який час.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10506
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 995 раз.
 
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  #<1 ... 9562956395649565
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