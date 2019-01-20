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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:42
Alfa_Bank
Написав, довго чекати!
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V2
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:54
V2 написав:Alfa_Bank
Написав, довго чекати!
На практиці, все відбувається швидше. Чат орієнтує на максимальний термін.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:59
Alfa_Bank
До речі, за спілкування в чаті, як кажуть, - "респрект і уважуха"!
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V2
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:24
Интересует опыт по Сенсацінний бонус. Через какое время после перевода на карту Альфа можно переведенные средства толкать дальше?
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Golf_streem
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:26
Golf_streem написав:
Интересует опыт по Сенсацінний бонус. Через какое время после перевода на карту Альфа можно переведенные средства толкать дальше?
могментально
....но тока не на ДохСейф
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Amethyst
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:27
Golf_streem написав:
Интересует опыт по Сенсацінний бонус. Через какое время после перевода на карту Альфа можно переведенные средства толкать дальше?
Доброго дня. В будь-який час.
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Alfa_Bank
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