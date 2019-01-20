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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9563956495659566

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:02

  V2 написав:Якщо не через "зібрати кошти", а поповнити "з іншої картки" - такі зарахування беруть участь в акції про 500 бонусів?

Так, через Сенс.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:04

Alfa_Bank
Дякую!
А яке призначення меню "зібрати кошти"?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:07

  V2 написав:Alfa_Bank
Дякую!
А яке призначення меню "зібрати кошти"?

Якщо потрібно розділити суму покупки на кілька учасників чи зібрати певну суму з декількох клієнтів, можна користуватись збором коштів.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:26

  Alfa_Bank написав:
  uaprofi написав:Вот подскажите такая ситуация, вот организовал сбор денег для начисление 500 кешью. Собрал. А теперь увидел шо там есть кнопка "удалить сбор средств".
Шо будет если на неё нажать? деньги уйдут обратно тем кто их присылал?
И шо будет если на карте их уже нет?

Доброго дня. Кошти не повернуться. Ця кнопка на випадок, якщо ви вирішили достроково припинити далі кошти збирати.


а останется ли этот сбор в истории - т.е. буду ли я видеть кто сколько забросил?
или перед удалением нужно делать скрин?
после удаления ссылка тоже перестаёт работать?
а можно ли вернуть людям деньги обратно - т.е. что-то нажать и вернуть обратно откуда пришло?
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:35

Re: Альфа-Банк

мсье знают толк в извращениях

я про сбор средств
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:44

Re: Альфа-Банк

  V2 написав:Якщо не через "зібрати кошти", а поповнити "з іншої картки" - такі зарахування беруть участь в акції про 500 бонусів?


В этой акции участвуют пополнения 2-мя способами:
- с карты другого банка;
- с помощью Apple Pay (для пользователей iPhone).
https://cashuclub.com.ua/ru/sales/sensacinnij-bonus-146
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:55

  malinin007 написав:
  V2 написав:Якщо не через "зібрати кошти", а поповнити "з іншої картки" - такі зарахування беруть участь в акції про 500 бонусів?


В этой акции участвуют пополнения 2-мя способами:
- с карты другого банка;
- с помощью Apple Pay (для пользователей iPhone).
https://cashuclub.com.ua/ru/sales/sensacinnij-bonus-146

Это вы официальные условия цитируете.
А неофициально - местная предстваительница обещает и за "сбор средств" бонусы.
wig
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