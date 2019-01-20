Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:02
V2 написав:
Якщо не через "зібрати кошти", а поповнити "з іншої картки" - такі зарахування беруть участь в акції про 500 бонусів?
Так, через Сенс.
Alfa_Bank
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:04
Alfa_Bank Дякую! А яке призначення меню "зібрати кошти"?
V2
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:07
V2 написав: Alfa_Bank
Дякую!
А яке призначення меню "зібрати кошти"?
Якщо потрібно розділити суму покупки на кілька учасників чи зібрати певну суму з декількох клієнтів, можна користуватись збором коштів.
Alfa_Bank
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:26
Alfa_Bank написав: uaprofi написав:
Вот подскажите такая ситуация, вот организовал сбор денег для начисление 500 кешью. Собрал. А теперь увидел шо там есть кнопка "удалить сбор средств".
Шо будет если на неё нажать? деньги уйдут обратно тем кто их присылал?
И шо будет если на карте их уже нет?
Доброго дня. Кошти не повернуться. Ця кнопка на випадок, якщо ви вирішили достроково припинити далі кошти збирати.
а останется ли этот сбор в истории - т.е. буду ли я видеть кто сколько забросил?
или перед удалением нужно делать скрин?
после удаления ссылка тоже перестаёт работать?
а можно ли вернуть людям деньги обратно - т.е. что-то нажать и вернуть обратно откуда пришло?
uaprofi
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:35
мсье знают толк в извращениях
я про сбор средств
cohan
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:44
V2 написав:
Якщо не через "зібрати кошти", а поповнити "з іншої картки" - такі зарахування беруть участь в акції про 500 бонусів?
В этой акции участвуют пополнения 2-мя способами:
- с карты другого банка;
- с помощью Apple Pay (для пользователей iPhone).
https://cashuclub.com.ua/ru/sales/sensacinnij-bonus-146
malinin007
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:55
malinin007 написав: V2 написав:
Якщо не через "зібрати кошти", а поповнити "з іншої картки" - такі зарахування беруть участь в акції про 500 бонусів?
В этой акции участвуют пополнения 2-мя способами:
- с карты другого банка;
- с помощью Apple Pay (для пользователей iPhone).
https://cashuclub.com.ua/ru/sales/sensacinnij-bonus-146
Это вы официальные условия цитируете.
А неофициально - местная предстваительница обещает и за "сбор средств" бонусы.
wig
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