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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9564956595669567>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:02

  V2 написав:Якщо не через "зібрати кошти", а поповнити "з іншої картки" - такі зарахування беруть участь в акції про 500 бонусів?

Так, через Сенс.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:04

Alfa_Bank
Дякую!
А яке призначення меню "зібрати кошти"?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:07

  V2 написав:Alfa_Bank
Дякую!
А яке призначення меню "зібрати кошти"?

Якщо потрібно розділити суму покупки на кілька учасників чи зібрати певну суму з декількох клієнтів, можна користуватись збором коштів.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:26

  Alfa_Bank написав:
  uaprofi написав:Вот подскажите такая ситуация, вот организовал сбор денег для начисление 500 кешью. Собрал. А теперь увидел шо там есть кнопка "удалить сбор средств".
Шо будет если на неё нажать? деньги уйдут обратно тем кто их присылал?
И шо будет если на карте их уже нет?

Доброго дня. Кошти не повернуться. Ця кнопка на випадок, якщо ви вирішили достроково припинити далі кошти збирати.


а останется ли этот сбор в истории - т.е. буду ли я видеть кто сколько забросил?
или перед удалением нужно делать скрин?
после удаления ссылка тоже перестаёт работать?
а можно ли вернуть людям деньги обратно - т.е. что-то нажать и вернуть обратно откуда пришло?
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:35

Re: Альфа-Банк

мсье знают толк в извращениях

я про сбор средств
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:44

Re: Альфа-Банк

  V2 написав:Якщо не через "зібрати кошти", а поповнити "з іншої картки" - такі зарахування беруть участь в акції про 500 бонусів?


В этой акции участвуют пополнения 2-мя способами:
- с карты другого банка;
- с помощью Apple Pay (для пользователей iPhone).
https://cashuclub.com.ua/ru/sales/sensacinnij-bonus-146
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:55

  malinin007 написав:
  V2 написав:Якщо не через "зібрати кошти", а поповнити "з іншої картки" - такі зарахування беруть участь в акції про 500 бонусів?


В этой акции участвуют пополнения 2-мя способами:
- с карты другого банка;
- с помощью Apple Pay (для пользователей iPhone).
https://cashuclub.com.ua/ru/sales/sensacinnij-bonus-146

Это вы официальные условия цитируете.
А неофициально - местная предстваительница обещает и за "сбор средств" бонусы.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:59

Alfa_Bank, а есть кто-то живой в банке, кто может верифицировать клиента через видеозвонок по сенсу?
Сестра выбрала через Дию, но "что-то пошло не так", и приложение предложило верификацию по видео.
Сидит уже минут 5, ждёт - и тишина.

Долго ждать этого смузи-диджитала?

"С той стороны" кто-то собирается снять трубку?

Жалуется, что уже рука болит держать телефон перед лицом

Вы вообще проверяли, какое время ожидания клиентами соединения для верификации? Не каждый просто дождётся.

Прошло минут 10. Снял трубку Юрий(?) Первым делом спросил "где он её видел", и "чем она сейчас (в данное время) занимается"? "Где она собирается отдыхать летом?". Эти вопросы относятся к верификации?

Может вместо попыток "подкатов" нужно просто работать, чтоб клиенты не висели на линии пока рука от телефона не заболит?

Поведение верификатора такое, как-будто он "подкатывает к тёлочке" в клубешнике.

В итоге он что-то не так ввёл, и учётку заблокировали из-за "слишком большого количества попыток ввода неправильных данных"

100500 раз переспрашивал данные, которые есть в документах, - и всё равно что-то нет так ввёл.

Самый худший "диджитал" на планете. Пацыки там вообще работают, или просто тусуются, и к тёлочкам подкатывают как в чатрулетке?

Я порекомендовал банк, а теперь выслушиваю, что из-за этих попыток подкатов сестра может опоздать на поезд. И по итогу дело не сделано, т.к. данные были введены неправильно даже после многократных переспрашиваний.

Я надеюсь видео сохранено и будет пересмотрено. Более непрофессионального и фривольного "верификаторства" больше нигде нет. Такая "верификация" - это просто возмутительно!

Я надеюсь у этого "Юрия" хватит ума, чтобы не разглашать личные данные клиентов, которые были озвучены на этой "верификации", и он не додумается "продолжить общение" например в соцсетях или по раскрытому ему телефону? А то он похоже не против использовать данные места жительства, телефон, и т.д. в "своих интересах".

Дблы блдь
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:05

Re: Альфа-Банк

Получил белую карту, в отделении сказали, что в день получения нужно пополнить ее от 50грн и совершить покупку от 50 грн. Зачем эти манипуляции?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:07

  Golf_streem написав:Получил белую карту, в отделении сказали, что в день получения нужно пополнить ее от 50грн и совершить покупку от 50 грн. Зачем эти манипуляции?

Приват-стайл.
Чтоб манагер получил оплату за выдачу карты, иначе он "даром работал"
Вкладчик1234
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З нами з: 18.04.15
Подякував: 8038 раз.
Подякували: 3897 раз.
 
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