Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:59

Alfa_Bank, а есть кто-то живой в банке, кто может верифицировать клиента через видеозвонок по сенсу?

Сестра выбрала через Дию, но "что-то пошло не так", и приложение предложило верификацию по видео.

Сидит уже минут 5, ждёт - и тишина.



Долго ждать этого смузи-диджитала?



"С той стороны" кто-то собирается снять трубку?



Жалуется, что уже рука болит держать телефон перед лицом



Вы вообще проверяли, какое время ожидания клиентами соединения для верификации? Не каждый просто дождётся.



Прошло минут 10. Снял трубку Юрий(?) Первым делом спросил "где он её видел", и "чем она сейчас (в данное время) занимается"? "Где она собирается отдыхать летом?". Эти вопросы относятся к верификации?



Может вместо попыток "подкатов" нужно просто работать, чтоб клиенты не висели на линии пока рука от телефона не заболит?



Поведение верификатора такое, как-будто он "подкатывает к тёлочке" в клубешнике.



В итоге он что-то не так ввёл, и учётку заблокировали из-за "слишком большого количества попыток ввода неправильных данных"



100500 раз переспрашивал данные, которые есть в документах, - и всё равно что-то нет так ввёл.



Самый худший "диджитал" на планете. Пацыки там вообще работают, или просто тусуются, и к тёлочкам подкатывают как в чатрулетке?



Я порекомендовал банк, а теперь выслушиваю, что из-за этих попыток подкатов сестра может опоздать на поезд. И по итогу дело не сделано, т.к. данные были введены неправильно даже после многократных переспрашиваний.



Я надеюсь видео сохранено и будет пересмотрено. Более непрофессионального и фривольного "верификаторства" больше нигде нет. Такая "верификация" - это просто возмутительно!



Я надеюсь у этого "Юрия" хватит ума, чтобы не разглашать личные данные клиентов, которые были озвучены на этой "верификации", и он не додумается "продолжить общение" например в соцсетях или по раскрытому ему телефону? А то он похоже не против использовать данные места жительства, телефон, и т.д. в "своих интересах".



Дблы блдь