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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:11
Вкладчик1234 написав: Golf_streem написав:
Получил белую карту, в отделении сказали, что в день получения нужно пополнить ее от 50грн и совершить покупку от 50 грн. Зачем эти манипуляции?
Приват-стайл.
Чтоб манагер получил оплату за выдачу карты, иначе он "даром работал"
Т.е. для меня эта операция не должна быть интересна и необходима?
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Golf_streem
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:17
Golf_streem написав: Вкладчик1234 написав: Golf_streem написав:
Получил белую карту, в отделении сказали, что в день получения нужно пополнить ее от 50грн и совершить покупку от 50 грн. Зачем эти манипуляции?
Приват-стайл.
Чтоб манагер получил оплату за выдачу карты, иначе он "даром работал"
Т.е. для меня эта операция не должна быть интересна и необходима?
Конечно.
А что нужно - переключиться на пуш, и проверить "страхівки" (на дебетках и вроде нет, но лучше перепроверить)
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:33
Amethyst написав: Golf_streem написав:
Интересует опыт по Сенсацінний бонус. Через какое время после перевода на карту Альфа можно переведенные средства толкать дальше?
могментально
....но тока не на ДохСейф
Уже можно и на дохсейф. Шо то подкрутили видать. Проверено - не невзвращаются
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:35
Через какое время проходит подключение к КЕШ'Ю (пишет в течении 3 дней)? А как в реальности?
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