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Альфа-Банк
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:11
Вкладчик1234 написав: Golf_streem написав:
Получил белую карту, в отделении сказали, что в день получения нужно пополнить ее от 50грн и совершить покупку от 50 грн. Зачем эти манипуляции?
Приват-стайл.
Чтоб манагер получил оплату за выдачу карты, иначе он "даром работал"
Т.е. для меня эта операция не должна быть интересна и необходима?
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Golf_streem
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:17
Golf_streem написав: Вкладчик1234 написав: Golf_streem написав:
Получил белую карту, в отделении сказали, что в день получения нужно пополнить ее от 50грн и совершить покупку от 50 грн. Зачем эти манипуляции?
Приват-стайл.
Чтоб манагер получил оплату за выдачу карты, иначе он "даром работал"
Т.е. для меня эта операция не должна быть интересна и необходима?
Конечно.
А что нужно - переключиться на пуш, и проверить "страхівки" (на дебетках и вроде нет, но лучше перепроверить)
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:33
Amethyst написав: Golf_streem написав:
Интересует опыт по Сенсацінний бонус. Через какое время после перевода на карту Альфа можно переведенные средства толкать дальше?
могментально
....но тока не на ДохСейф
Уже можно и на дохсейф. Шо то подкрутили видать. Проверено - не невзвращаются
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:35
Через какое время проходит подключение к КЕШ'Ю (пишет в течении 3 дней)? А как в реальности?
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jay2004
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:53
jay2004 написав:
Через какое время проходит подключение к КЕШ'Ю (пишет в течении 3 дней)? А как в реальности?
Тоже сегодня оформил карту. Манагер сказал, что к кешью подключается сразу после активации карты. Но про три дня у меня тоже надпись есть.
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Golf_streem
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:56
Вкладчик1234 написав:
А что нужно - переключиться на пуш, и проверить "страхівки" (на дебетках и вроде нет, но лучше перепроверить)
На пуши переключился. Где посмотреть возможные страховки?
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:59
Golf_streem написав: Вкладчик1234 написав:
А что нужно - переключиться на пуш, и проверить "страхівки" (на дебетках и вроде нет, но лучше перепроверить)
На пуши переключился. Где посмотреть возможные страховки?
В чате, через недельку
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Amethyst
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:00
Golf_streem написав: jay2004 написав:
Через какое время проходит подключение к КЕШ'Ю (пишет в течении 3 дней)? А как в реальности?
Тоже сегодня оформил карту. Манагер сказал, что к кешью подключается сразу после активации карты. Но про три дня у меня тоже надпись есть.
1. Про то, что кешбек подключается не сразу - манагер не сказал. Более того - обманул про "сразу". Если бы Вы сделали крупную покупку и лишились кешбека - то это были бы Ваши проблемы, и Вас бы отправили "читать условия на сайте".
2. Но про "надо провести операцию на 50грн" - манагер сказать не забыл. Это ему куда важнее, чем Ваш кешбек
В этом вся суть (особенно альфы) - "красиво стелят - да жестко спать"
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:36
Вкладчик1234 написав:
...и проверить "страхівки" (на дебетках и вроде нет, но лучше перепроверить)
Страховка от финансовых рисков на дебетовой карте (новые пакеты) есть и она входит в стоимость абонки. Если выполнить условия, то она бесплатная.
jay2004 написав:
Через какое время проходит подключение к КЕШ'Ю (пишет в течении 3 дней)?
Начисление орехов становится доступно сразу, но вот их отображение будет тормозить эти 3 дня. Это ещё давно поменяли из-за жалоб.
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