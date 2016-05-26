Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:00

Golf_streem написав: jay2004 написав: Через какое время проходит подключение к КЕШ'Ю (пишет в течении 3 дней)? А как в реальности? Через какое время проходит подключение к КЕШ'Ю (пишет в течении 3 дней)? А как в реальности?

Тоже сегодня оформил карту. Манагер сказал, что к кешью подключается сразу после активации карты. Но про три дня у меня тоже надпись есть. Тоже сегодня оформил карту. Манагер сказал, что к кешью подключается сразу после активации карты. Но про три дня у меня тоже надпись есть.

1. Про то, что кешбек подключается не сразу - манагер не сказал. Более того - обманул про "сразу". Если бы Вы сделали крупную покупку и лишились кешбека - то это были бы Ваши проблемы, и Вас бы отправили "читать условия на сайте".2. Но про "надо провести операцию на 50грн" - манагер сказать не забыл. Это ему куда важнее, чем Ваш кешбекВ этом вся суть (особенно альфы) - "красиво стелят - да жестко спать"