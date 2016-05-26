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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9564956595669567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:11

  Вкладчик1234 написав:
  Golf_streem написав:Получил белую карту, в отделении сказали, что в день получения нужно пополнить ее от 50грн и совершить покупку от 50 грн. Зачем эти манипуляции?

Приват-стайл.
Чтоб манагер получил оплату за выдачу карты, иначе он "даром работал"

Т.е. для меня эта операция не должна быть интересна и необходима?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:17

  Golf_streem написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Golf_streem написав:Получил белую карту, в отделении сказали, что в день получения нужно пополнить ее от 50грн и совершить покупку от 50 грн. Зачем эти манипуляции?

Приват-стайл.
Чтоб манагер получил оплату за выдачу карты, иначе он "даром работал"

Т.е. для меня эта операция не должна быть интересна и необходима?

Конечно.
А что нужно - переключиться на пуш, и проверить "страхівки" (на дебетках и вроде нет, но лучше перепроверить)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:33

  Amethyst написав:
  Golf_streem написав:Интересует опыт по Сенсацінний бонус. Через какое время после перевода на карту Альфа можно переведенные средства толкать дальше?

могментально
....но тока не на ДохСейф :mrgreen:

Уже можно и на дохсейф. Шо то подкрутили видать. Проверено - не невзвращаются
patrikk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:35

Re: Альфа-Банк

Через какое время проходит подключение к КЕШ'Ю (пишет в течении 3 дней)? А как в реальности?
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:38

  jay2004 написав:Через какое время проходит подключение к КЕШ'Ю (пишет в течении 3 дней)? А как в реальности?

В реальности нуна на след. дн. купить яблоко или яйцо и посмотреть, шо с орехами :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:53

  jay2004 написав:Через какое время проходит подключение к КЕШ'Ю (пишет в течении 3 дней)? А как в реальности?

Тоже сегодня оформил карту. Манагер сказал, что к кешью подключается сразу после активации карты. Но про три дня у меня тоже надпись есть.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:56

  Вкладчик1234 написав:А что нужно - переключиться на пуш, и проверить "страхівки" (на дебетках и вроде нет, но лучше перепроверить)

На пуши переключился. Где посмотреть возможные страховки?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 17:59

  Golf_streem написав:
  Вкладчик1234 написав:А что нужно - переключиться на пуш, и проверить "страхівки" (на дебетках и вроде нет, но лучше перепроверить)

На пуши переключился. Где посмотреть возможные страховки?

В чате, через недельку
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:00

  Golf_streem написав:
  jay2004 написав:Через какое время проходит подключение к КЕШ'Ю (пишет в течении 3 дней)? А как в реальности?

Тоже сегодня оформил карту. Манагер сказал, что к кешью подключается сразу после активации карты. Но про три дня у меня тоже надпись есть.

1. Про то, что кешбек подключается не сразу - манагер не сказал. Более того - обманул про "сразу". Если бы Вы сделали крупную покупку и лишились кешбека - то это были бы Ваши проблемы, и Вас бы отправили "читать условия на сайте".
2. Но про "надо провести операцию на 50грн" - манагер сказать не забыл. Это ему куда важнее, чем Ваш кешбек :) В этом вся суть (особенно альфы) - "красиво стелят - да жестко спать"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:36

Re: Альфа-Банк

  Вкладчик1234 написав:...и проверить "страхівки" (на дебетках и вроде нет, но лучше перепроверить)
Страховка от финансовых рисков на дебетовой карте (новые пакеты) есть и она входит в стоимость абонки. Если выполнить условия, то она бесплатная.

  jay2004 написав:Через какое время проходит подключение к КЕШ'Ю (пишет в течении 3 дней)?
Начисление орехов становится доступно сразу, но вот их отображение будет тормозить эти 3 дня. Это ещё давно поменяли из-за жалоб.
MASolomko
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