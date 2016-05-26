Делал пополнение карты, но что-то пошло не так - АДНАКА в конечном итоге средства зашли и списались на карте отправителе.
шайтан
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:03
Re: Альфа-Банк
Делал пополнение карты, но что-то пошло не так - АДНАКА в конечном итоге средства зашли и списались на карте отправителе.
шайтан
Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:22
Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:36
mustbe
Странно от вас что-то подобное читать. Или вы не желаете 2000 орехов заработать? Верится с огромным трудом
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