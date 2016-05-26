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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9565956695679568

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:03

Re: Альфа-Банк

Делал пополнение карты, но что-то пошло не так - АДНАКА в конечном итоге средства зашли и списались на карте отправителе.
шайтан
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:22

  jay2004 написав:Через какое время проходит подключение к КЕШ'Ю (пишет в течении 3 дней)? А как в реальности?

У меня уже месяц висит, и будет висеть всегда. По некоторым причинам )
Не сложилось с орехами, ну и ладно, не особо и хотелось
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:36

mustbe
Странно от вас что-то подобное читать. Или вы не желаете 2000 орехов заработать? Верится с огромным трудом :lol:
Vorlon
 
Повідомлень: 9654
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:56

  Vorlon написав:Странно от вас что-то подобное читать. Или вы не желаете 2000 орехов заработать? Верится с огромным трудом :lol:

Желаю. Но овчинка выделки не стоит.
А к ореховой программе я всегда испытывал отвращение ввиду её недолугости, примерно такое же как сами-знаете-кто к Привату )
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 07:57

Re: Альфа-Банк

По состоянию на какое время считается среднедневной остаток собственных средств?
malinin007
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Повідомлень: 215
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:11

  malinin007 написав:По состоянию на какое время считается среднедневной остаток собственных средств?

Остатки счмтаются по данным баланса. Т.е. на утро рабочего дня - это баланс НА такое то число ( ну или на вечер т.е. баланс ЗА такое то число) по сути это одно и то де)
Flamingo
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З нами з: 20.03.15
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