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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:03
Делал пополнение карты, но что-то пошло не так - АДНАКА в конечном итоге средства зашли и списались на карте отправителе.
шайтан
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Прораб
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:22
jay2004 написав:
Через какое время проходит подключение к КЕШ'Ю (пишет в течении 3 дней)? А как в реальности?
У меня уже месяц висит, и будет висеть всегда. По некоторым причинам )
Не сложилось с орехами, ну и ладно, не особо и хотелось
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mustbe
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:36
mustbe
Странно от вас что-то подобное читать. Или вы не желаете 2000 орехов заработать? Верится с огромным трудом
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Vorlon
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:56
Vorlon написав:
Странно от вас что-то подобное читать. Или вы не желаете 2000 орехов заработать? Верится с огромным трудом
Желаю. Но овчинка выделки не стоит.
А к ореховой программе я всегда испытывал отвращение ввиду её недолугости, примерно такое же как сами-знаете-кто к Привату )
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Додано: Суб 26 чер, 2021 07:57
По состоянию на какое время считается среднедневной остаток собственных средств?
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malinin007
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Додано: Суб 26 чер, 2021 09:11
malinin007 написав:
По состоянию на какое время считается среднедневной остаток собственных средств?
Остатки счмтаются по данным баланса. Т.е. на утро рабочего дня - это баланс НА такое то число ( ну или на вечер т.е. баланс ЗА такое то число) по сути это одно и то де)
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Flamingo
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