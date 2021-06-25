Делал пополнение карты, но что-то пошло не так - АДНАКА в конечном итоге средства зашли и списались на карте отправителе.
шайтан
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:03
Re: Альфа-Банк
Делал пополнение карты, но что-то пошло не так - АДНАКА в конечном итоге средства зашли и списались на карте отправителе.
шайтан
Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:22
Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:36
mustbe
Странно от вас что-то подобное читать. Или вы не желаете 2000 орехов заработать? Верится с огромным трудом
Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:56
Додано: Суб 26 чер, 2021 07:57
Re: Альфа-Банк
По состоянию на какое время считается среднедневной остаток собственных средств?
Додано: Суб 26 чер, 2021 09:11
Додано: Суб 26 чер, 2021 10:32
Добавлю ещё скриншоты:
В итоге:
1. Дия не принята
2. Долгое ожидание соединения на линии для "ручной верификации"
3. Верификация в стиле чатрулетка
4. Данные похоже заполнены с ошибками
5. УЧЁТКА НЕ РАБОТАЕТ
Додано: Суб 26 чер, 2021 16:23
Re: Альфа-Банк
Читал, читал, что-то намутили с этими орехами. Какой то квест.
Знатоки дайте наводку, плз.
Чтобы вернуть покупку после начисления орехов за новую акцию, нужно купить что-то уже в этом месяце или можно и в следующем (если до сего моменту не пользовался картой)?
Додано: Суб 26 чер, 2021 16:31
Додано: Суб 26 чер, 2021 16:42
Ну да, вернут гроши не за любую ж покупку, а ток за покупку, которая не запрещена Программой Кеш'Ю
Прораб, вы там вычитали исключения по ПрограММе?
Алка грит, шо их нуна выучить как Отче Наш
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