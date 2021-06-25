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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9565956695679568

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:03

Re: Альфа-Банк

Делал пополнение карты, но что-то пошло не так - АДНАКА в конечном итоге средства зашли и списались на карте отправителе.
шайтан
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:22

  jay2004 написав:Через какое время проходит подключение к КЕШ'Ю (пишет в течении 3 дней)? А как в реальности?

У меня уже месяц висит, и будет висеть всегда. По некоторым причинам )
Не сложилось с орехами, ну и ладно, не особо и хотелось
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:36

mustbe
Странно от вас что-то подобное читать. Или вы не желаете 2000 орехов заработать? Верится с огромным трудом :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:56

  Vorlon написав:Странно от вас что-то подобное читать. Или вы не желаете 2000 орехов заработать? Верится с огромным трудом :lol:

Желаю. Но овчинка выделки не стоит.
А к ореховой программе я всегда испытывал отвращение ввиду её недолугости, примерно такое же как сами-знаете-кто к Привату )
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 07:57

Re: Альфа-Банк

По состоянию на какое время считается среднедневной остаток собственных средств?
malinin007
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:11

  malinin007 написав:По состоянию на какое время считается среднедневной остаток собственных средств?

Остатки счмтаются по данным баланса. Т.е. на утро рабочего дня - это баланс НА такое то число ( ну или на вечер т.е. баланс ЗА такое то число) по сути это одно и то де)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 10:32

  Вкладчик1234 написав:Alfa_Bank, а есть кто-то живой в банке, кто может верифицировать клиента через видеозвонок по сенсу?
Сестра выбрала через Дию, но "что-то пошло не так", и приложение предложило верификацию по видео.
Сидит уже минут 5, ждёт - и тишина.

Долго ждать этого смузи-диджитала?

"С той стороны" кто-то собирается снять трубку?

Жалуется, что уже рука болит держать телефон перед лицом

Вы вообще проверяли, какое время ожидания клиентами соединения для верификации? Не каждый просто дождётся.

Прошло минут 10. Снял трубку Юрий(?) Первым делом спросил "где он её видел", и "чем она сейчас (в данное время) занимается"? "Где она собирается отдыхать летом?". Эти вопросы относятся к верификации?

Может вместо попыток "подкатов" нужно просто работать, чтоб клиенты не висели на линии пока рука от телефона не заболит?

Поведение верификатора такое, как-будто он "подкатывает к тёлочке" в клубешнике.

В итоге он что-то не так ввёл, и учётку заблокировали из-за "слишком большого количества попыток ввода неправильных данных"

100500 раз переспрашивал данные, которые есть в документах, - и всё равно что-то нет так ввёл.

Самый худший "диджитал" на планете. Пацыки там вообще работают, или просто тусуются, и к тёлочкам подкатывают как в чатрулетке?

Я порекомендовал банк, а теперь выслушиваю, что из-за этих попыток подкатов сестра может опоздать на поезд. И по итогу дело не сделано, т.к. данные были введены неправильно даже после многократных переспрашиваний.

Я надеюсь видео сохранено и будет пересмотрено. Более непрофессионального и фривольного "верификаторства" больше нигде нет. Такая "верификация" - это просто возмутительно!

Я надеюсь у этого "Юрия" хватит ума, чтобы не разглашать личные данные клиентов, которые были озвучены на этой "верификации", и он не додумается "продолжить общение" например в соцсетях или по раскрытому ему телефону? А то он похоже не против использовать данные места жительства, телефон, и т.д. в "своих интересах".

Дблы блдь


Добавлю ещё скриншоты:

Зображення

Зображення

В итоге:
1. Дия не принята
2. Долгое ожидание соединения на линии для "ручной верификации"
3. Верификация в стиле чатрулетка
4. Данные похоже заполнены с ошибками
5. УЧЁТКА НЕ РАБОТАЕТ
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 16:23

Re: Альфа-Банк

Читал, читал, что-то намутили с этими орехами. Какой то квест.
Знатоки дайте наводку, плз.
Чтобы вернуть покупку после начисления орехов за новую акцию, нужно купить что-то уже в этом месяце или можно и в следующем (если до сего моменту не пользовался картой)?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 16:31

  Прораб написав:Чтобы вернуть покупку после начисления орехов за новую акцию, нужно купить что-то уже в этом месяце или можно и в следующем (если до сего моменту не пользовался картой)?

Возврату подлежат покупки за последние 30 дней и за которую могут быть или начислены орехи.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 16:42

  Vorlon написав:
  Прораб написав:Чтобы вернуть покупку после начисления орехов за новую акцию, нужно купить что-то уже в этом месяце или можно и в следующем (если до сего моменту не пользовался картой)?

Возврату подлежат покупки за последние 30 дней и за которую могут быть или начислены орехи.

Ну да, вернут гроши не за любую ж покупку, а ток за покупку, которая не запрещена Программой Кеш'Ю :idea:
Прораб, вы там вычитали исключения по ПрограММе?
Алка грит, шо их нуна выучить как Отче Наш :lol:
Amethyst
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