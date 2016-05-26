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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9566956795689569

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 17:45

Re: Альфа-Банк

+ возврату подлежат покупки, которые проведены по счёту.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 20:52

  Amethyst написав:
  Vorlon написав:
  Прораб написав:Чтобы вернуть покупку после начисления орехов за новую акцию, нужно купить что-то уже в этом месяце или можно и в следующем (если до сего моменту не пользовался картой)?

Возврату подлежат покупки за последние 30 дней и за которую могут быть или начислены орехи.

Ну да, вернут гроши не за любую ж покупку, а ток за покупку, которая не запрещена Программой Кеш'Ю :idea:
Прораб, вы там вычитали исключения по ПрограММе?
Алка грит, шо их нуна выучить как Отче Наш :lol:

То про Перелік МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі балаканина?
Да чтил, все это ореховый фитишизм какой-то, а не программа.
Ну я понимаю когда быт пожирает человека, но здесь все еще более запущено.
И вообще она не для того, чтобы белка была сыта, а чтобы белка крутила барабан, и сразу не сдохла. :mrgreen:

Резюмируя донесения - после получения орехов по акции и покупки входящей в интервал 30 дней, по коду не в черном списке, по прошествии 2-3 дней после оной можно на практике ловить мышей?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 22:36

Re: Альфа-Банк

Если установить сенс на 4 месяца пока идет акция потом назад мобайл реально поставить?
mephala
 
Повідомлень: 7211
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 22:45

  Flamingo написав:
  Shaman написав:рад за Вас ;)
другим может быть разница.
опять же с точки зрения стоимости денег кредитные и свои - 1-2% разницы в кешбеке

Обоснуйте пожалуйста по поводу 1 и тем более 2%. Четко помню обоснование о 1% при том что текущие были под 14% годовых (шаромыга и т.п.). Сейчас 14% так чтобы положить хоть фонд нету и в помине. Откуда м.б. +1% если пользовать кредитные? Про +2% имхо вообще бред сивого мерина - это и раньше было Хвантастыка


рассчитывается просто: (процент за день депозита)*(длительность грейса по кред карте дней)*0,75
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 23:03

Re: Альфа-Банк

mephala написав:Если установить сенс на 4 месяца пока идет акция потом назад мобайл реально поставить?
Їх можна й паралельно використовувати, якщо так важко розпрощатися зі старим мобайлом:))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 23:04

Re: Альфа-Банк

mephala, а зачем сносить Alfa-Mobile при установке Sense? У меня на телефоне єти две программы стоят, пользуюсь ими обоими. всё норм )
MASolomko
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Повідомлень: 3432
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