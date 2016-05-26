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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 чер, 2021 17:45
Re: Альфа-Банк
+ возврату подлежат покупки, которые проведены по счёту.
Додано: Суб 26 чер, 2021 20:52
То про Перелік МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі балаканина?
Да чтил, все это ореховый фитишизм какой-то, а не программа.
Ну я понимаю когда быт пожирает человека, но здесь все еще более запущено.
И вообще она не для того, чтобы белка была сыта, а чтобы белка крутила барабан, и сразу не сдохла.
Резюмируя донесения - после получения орехов по акции и покупки входящей в интервал 30 дней, по коду не в черном списке, по прошествии 2-3 дней после оной можно на практике ловить мышей?
Додано: Суб 26 чер, 2021 22:36
Re: Альфа-Банк
Если установить сенс на 4 месяца пока идет акция потом назад мобайл реально поставить?
Додано: Суб 26 чер, 2021 22:45
рассчитывается просто: (процент за день депозита)*(длительность грейса по кред карте дней)*0,75
Додано: Суб 26 чер, 2021 23:03
Re: Альфа-Банк
Їх можна й паралельно використовувати, якщо так важко розпрощатися зі старим мобайлом:))
Додано: Суб 26 чер, 2021 23:04
Re: Альфа-Банк
mephala, а зачем сносить Alfa-Mobile при установке Sense? У меня на телефоне єти две программы стоят, пользуюсь ими обоими. всё норм )
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