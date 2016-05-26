Додано: Суб 26 чер, 2021 20:52

Amethyst написав: Vorlon написав: Прораб написав: Чтобы вернуть покупку после начисления орехов за новую акцию, нужно купить что-то уже в этом месяце или можно и в следующем (если до сего моменту не пользовался картой)? Чтобы вернуть покупку после начисления орехов за новую акцию, нужно купить что-то уже в этом месяце или можно и в следующем (если до сего моменту не пользовался картой)?

Возврату подлежат покупки за последние 30 дней и за которую могут быть или начислены орехи. Возврату подлежат покупки за последние 30 дней и за которую могут быть или начислены орехи.

Ну да, вернут гроши не за любую ж покупку, а ток за покупку, которая не запрещена Программой Кеш'Ю

Прораб, вы там вычитали исключения по ПрограММе?

Алка грит, шо их нуна выучить как Отче Наш Ну да, вернут гроши не за любую ж покупку, а ток за покупку, которая не запрещена Программой Кеш'Ю, вы там вычитали исключения по ПрограММе?Алка грит, шо их нуна выучить как Отче Наш

То про Перелік МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі балаканина?Да чтил, все это ореховый фитишизм какой-то, а не программа.Ну я понимаю когда быт пожирает человека, но здесь все еще более запущено.И вообще она не для того, чтобы белка была сыта, а чтобы белка крутила барабан, и сразу не сдохла.Резюмируя донесения - после получения орехов по акции и покупки входящей в интервал 30 дней, по коду не в черном списке, по прошествии 2-3 дней после оной можно на практике ловить мышей?