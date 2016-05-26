|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 чер, 2021 17:45
+ возврату подлежат покупки, которые проведены по счёту.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 3432
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 412 раз.
- Подякували: 615 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 26 чер, 2021 20:52
Amethyst написав: Vorlon написав: Прораб написав:
Чтобы вернуть покупку после начисления орехов за новую акцию, нужно купить что-то уже в этом месяце или можно и в следующем (если до сего моменту не пользовался картой)?
Возврату подлежат покупки за последние 30 дней и за которую могут быть или начислены орехи.
Ну да, вернут гроши не за любую ж покупку, а ток за покупку, которая не запрещена Программой Кеш'Ю Прораб
, вы там вычитали исключения по ПрограММе?
Алка грит, шо их нуна выучить как Отче Наш
То про Перелік МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі балаканина?
Да чтил, все это ореховый фитишизм какой-то, а не программа.
Ну я понимаю когда быт пожирает человека, но здесь все еще более запущено.
И вообще она не для того, чтобы белка была сыта, а чтобы белка крутила барабан, и сразу не сдохла.
Резюмируя донесения - после получения орехов по акции и покупки входящей в интервал 30 дней, по коду не в черном списке, по прошествии 2-3 дней после оной можно на практике ловить мышей?
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 84
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 158 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 чер, 2021 22:36
Если установить сенс на 4 месяца пока идет акция потом назад мобайл реально поставить?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7213
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 195 раз.
- Подякували: 800 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 чер, 2021 22:45
Flamingo написав: Shaman написав:
рад за Вас
другим может быть разница.
опять же с точки зрения стоимости денег кредитные и свои - 1-2% разницы в кешбеке
Обоснуйте пожалуйста по поводу 1 и тем более 2%. Четко помню обоснование о 1% при том что текущие были под 14% годовых (шаромыга и т.п.). Сейчас 14% так чтобы положить хоть фонд нету и в помине. Откуда м.б. +1% если пользовать кредитные? Про +2% имхо вообще бред сивого мерина - это и раньше было Хвантастыка
рассчитывается просто: (процент за день депозита)*(длительность грейса по кред карте дней)*0,75
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7213
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 195 раз.
- Подякували: 800 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 чер, 2021 23:03
mephala написав:Если установить сенс на 4 месяца пока идет акция потом назад мобайл реально поставить?
Їх можна й паралельно використовувати, якщо так важко розпрощатися зі старим мобайлом:))
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 1683
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 386 раз.
- Подякували: 357 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 чер, 2021 23:04
mephala, а зачем сносить Alfa-Mobile при установке Sense? У меня на телефоне єти две программы стоят, пользуюсь ими обоими. всё норм )
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 3432
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 412 раз.
- Подякували: 615 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 27 чер, 2021 09:16
mephala написав: Flamingo написав: Shaman написав:
рад за Вас
другим может быть разница.
опять же с точки зрения стоимости денег кредитные и свои - 1-2% разницы в кешбеке
Обоснуйте пожалуйста по поводу 1 и тем более 2%. Четко помню обоснование о 1% при том что текущие были под 14% годовых (шаромыга и т.п.). Сейчас 14% так чтобы положить хоть фонд нету и в помине. Откуда м.б. +1% если пользовать кредитные? Про +2% имхо вообще бред сивого мерина - это и раньше было Хвантастыка
рассчитывается просто: (процент за день депозита)*(длительность грейса по кред карте дней)*0,75
интересно по методике
а почему 0,75?
и я писал выше - процент за депозит - только один из критериев, который можно применять. можно брать и % за кредит например. и вообще любой %, который Вы считатете обоснованным в силу тех или иных причин.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1042
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 27 чер, 2021 10:47
Shaman
ну если точнее то так
(процент за день депо)*(макс грейс дней + мин грейс дней)/2
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7213
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 195 раз.
- Подякували: 800 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 чер, 2021 10:53
MASolomko написав:
mephala, а зачем сносить Alfa-Mobile при установке Sense? У меня на телефоне єти две программы стоят, пользуюсь ими обоими. всё норм )
да вроде говорили что при установке сенса мобайл удаляется со смарта.
правда история этих разговоров давняя - еще на заре старта сенса было.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7213
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 195 раз.
- Подякували: 800 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 чер, 2021 10:55
mephala написав: MASolomko написав:
mephala, а зачем сносить Alfa-Mobile при установке Sense? У меня на телефоне єти две программы стоят, пользуюсь ими обоими. всё норм )
да вроде говорили что при установке сенса мобайл удаляется со смарта.
правда история этих разговоров давняя - еще на заре старта сенса было.
Не удаляется. У меня оба приложения стоят с самого выхода Sense.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 384 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN
, zentol
і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|48707
|6231486
|
|
|8124
|1823533
|
|
|54
|20550
|
|