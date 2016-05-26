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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9567956895699570

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:28

  ingtrans написав:Не удаляется. У меня оба приложения стоят с самого выхода Sense.


и при использовании обоих приложений пуши не слетают?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:31

  mephala написав:
  ingtrans написав:Не удаляется. У меня оба приложения стоят с самого выхода Sense.


и при использовании обоих приложений пуши не слетают?

На первых порах было.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:32

  mephala написав:
  ingtrans написав:Не удаляется. У меня оба приложения стоят с самого выхода Sense.


и при использовании обоих приложений пуши не слетают?

Я у Сенсі пуші не вмикав, не вимикав, все працює як і раніше, паралельно з Мобайлом.
kreuz
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 12:11

  mephala написав:
  ingtrans написав:Не удаляется. У меня оба приложения стоят с самого выхода Sense.


и при использовании обоих приложений пуши не слетают?

По одной учетке перешел на пуши в сенсе и проконтролировал переход в настройках каждой карты. По другой не переходил и оставил пуши на мобайле. Обе учетки и все аппки на одном сяоми. Не слетало ни разу. Тьфу тьфу тьфу
Flamingo
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