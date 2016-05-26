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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 чер, 2021 11:28
ingtrans написав:
Не удаляется. У меня оба приложения стоят с самого выхода Sense.
и при использовании обоих приложений пуши не слетают?
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:31
mephala написав: ingtrans написав:
Не удаляется. У меня оба приложения стоят с самого выхода Sense.
и при использовании обоих приложений пуши не слетают?
На первых порах было.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:32
mephala написав: ingtrans написав:
Не удаляется. У меня оба приложения стоят с самого выхода Sense.
и при использовании обоих приложений пуши не слетают?
Я у Сенсі пуші не вмикав, не вимикав, все працює як і раніше, паралельно з Мобайлом.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 12:11
mephala написав: ingtrans написав:
Не удаляется. У меня оба приложения стоят с самого выхода Sense.
и при использовании обоих приложений пуши не слетают?
По одной учетке перешел на пуши в сенсе и проконтролировал переход в настройках каждой карты. По другой не переходил и оставил пуши на мобайле. Обе учетки и все аппки на одном сяоми. Не слетало ни разу. Тьфу тьфу тьфу
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