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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9568956995709571>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:28

  ingtrans написав:Не удаляется. У меня оба приложения стоят с самого выхода Sense.


и при использовании обоих приложений пуши не слетают?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:31

  mephala написав:
  ingtrans написав:Не удаляется. У меня оба приложения стоят с самого выхода Sense.


и при использовании обоих приложений пуши не слетают?

На первых порах было.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:32

  mephala написав:
  ingtrans написав:Не удаляется. У меня оба приложения стоят с самого выхода Sense.


и при использовании обоих приложений пуши не слетают?

Я у Сенсі пуші не вмикав, не вимикав, все працює як і раніше, паралельно з Мобайлом.
kreuz
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 12:11

  mephala написав:
  ingtrans написав:Не удаляется. У меня оба приложения стоят с самого выхода Sense.


и при использовании обоих приложений пуши не слетают?

По одной учетке перешел на пуши в сенсе и проконтролировал переход в настройках каждой карты. По другой не переходил и оставил пуши на мобайле. Обе учетки и все аппки на одном сяоми. Не слетало ни разу. Тьфу тьфу тьфу
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 22:20

Ну что ж вы все такие трепливые ребята, а? :?

Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 22:39

Re: Альфа-Банк

Підкажіть, а якщо у мене є дві гривневі карти "Ультра" и "Платінум Блек". Я можу по двом картам отримати кешбек 400 грн?
taya77
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 08:31

  taya77 написав:Підкажіть, а якщо у мене є дві гривневі карти "Ультра" и "Платінум Блек". Я можу по двом картам отримати кешбек 400 грн?


да, только в разные месяцы
чтобы выполнилось условие "один ИНН - одно вознаграждение"
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 12:39

не можу поповнити рахунок с карти Моно. Монобанк каже що помилка стається на стороні банка , куди відправляються гроші , Альфа каже що у них все гаразд. Ситуація виглядає так , поповняю, ввожу сумму, в Моно приходить запит на підтвердження операції , підтвержую, операція проходить , а потім сразу йде скасування. як на мене, виглядає що щось в Альфі не так . Спеціаліст з підтримки пропонувала зробити перезавантаження , потім взяла модель телефону і пообіцяла розібратись за 3 робочіх дня. (((
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 12:43

  yuluk написав:не можу поповнити рахунок с карти Моно. Монобанк каже що помилка стається на стороні банка , куди відправляються гроші , Альфа каже що у них все гаразд. Ситуація виглядає так , поповняю, ввожу сумму, в Моно приходить запит на підтвердження операції , підтвержую, операція проходить , а потім сразу йде скасування. як на мене, виглядає що щось в Альфі не так . Спеціаліст з підтримки пропонувала зробити перезавантаження , потім взяла модель телефону і пообіцяла розібратись за 3 робочіх дня. (((

Пробуйте через МАБ.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 13:15

  Квесторе_поверніться написав:Пробуйте через МАБ.

И потерять орехи? :lol:
Vorlon
 
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