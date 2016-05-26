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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 чер, 2021 11:28
ingtrans написав:
Не удаляется. У меня оба приложения стоят с самого выхода Sense.
и при использовании обоих приложений пуши не слетают?
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mephala
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:31
mephala написав: ingtrans написав:
Не удаляется. У меня оба приложения стоят с самого выхода Sense.
и при использовании обоих приложений пуши не слетают?
На первых порах было.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:32
mephala написав: ingtrans написав:
Не удаляется. У меня оба приложения стоят с самого выхода Sense.
и при использовании обоих приложений пуши не слетают?
Я у Сенсі пуші не вмикав, не вимикав, все працює як і раніше, паралельно з Мобайлом.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 12:11
mephala написав: ingtrans написав:
Не удаляется. У меня оба приложения стоят с самого выхода Sense.
и при использовании обоих приложений пуши не слетают?
По одной учетке перешел на пуши в сенсе и проконтролировал переход в настройках каждой карты. По другой не переходил и оставил пуши на мобайле. Обе учетки и все аппки на одном сяоми. Не слетало ни разу. Тьфу тьфу тьфу
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Додано: Нед 27 чер, 2021 22:20
Ну что ж вы все такие трепливые ребята, а?
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Додано: Нед 27 чер, 2021 22:39
Підкажіть, а якщо у мене є дві гривневі карти "Ультра" и "Платінум Блек". Я можу по двом картам отримати кешбек 400 грн?
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taya77
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Додано: Пон 28 чер, 2021 08:31
taya77 написав:
Підкажіть, а якщо у мене є дві гривневі карти "Ультра" и "Платінум Блек". Я можу по двом картам отримати кешбек 400 грн?
да, только в разные месяцы
чтобы выполнилось условие "один ИНН - одно вознаграждение"
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cohan
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Додано: Пон 28 чер, 2021 12:39
не можу поповнити рахунок с карти Моно. Монобанк каже що помилка стається на стороні банка , куди відправляються гроші , Альфа каже що у них все гаразд. Ситуація виглядає так , поповняю, ввожу сумму, в Моно приходить запит на підтвердження операції , підтвержую, операція проходить , а потім сразу йде скасування. як на мене, виглядає що щось в Альфі не так . Спеціаліст з підтримки пропонувала зробити перезавантаження , потім взяла модель телефону і пообіцяла розібратись за 3 робочіх дня. (((
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yuluk
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Додано: Пон 28 чер, 2021 12:43
yuluk написав:
не можу поповнити рахунок с карти Моно. Монобанк каже що помилка стається на стороні банка , куди відправляються гроші , Альфа каже що у них все гаразд. Ситуація виглядає так , поповняю, ввожу сумму, в Моно приходить запит на підтвердження операції , підтвержую, операція проходить , а потім сразу йде скасування. як на мене, виглядає що щось в Альфі не так . Спеціаліст з підтримки пропонувала зробити перезавантаження , потім взяла модель телефону і пообіцяла розібратись за 3 робочіх дня. (((
Пробуйте через МАБ.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 28 чер, 2021 13:15
Квесторе_поверніться написав:
Пробуйте через МАБ.
И потерять орехи?
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Vorlon
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