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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 чер, 2021 13:28
yuluk написав:
Ситуація виглядає так , поповняю, ввожу сумму, в Моно приходить запит на підтвердження операції , підтвержую, операція проходить , а потім сразу йде скасування. як на мене, виглядає що щось в Альфі не так .
А как подтверждаете? Если непосредственно в приложении monobank, то попробуйте выбрать подтверждение СМС и подтвердите СМС.
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