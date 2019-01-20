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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9568956995709571

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 13:28

Re: Альфа-Банк

  yuluk написав:Ситуація виглядає так , поповняю, ввожу сумму, в Моно приходить запит на підтвердження операції , підтвержую, операція проходить , а потім сразу йде скасування. як на мене, виглядає що щось в Альфі не так .

А как подтверждаете? Если непосредственно в приложении monobank, то попробуйте выбрать подтверждение СМС и подтвердите СМС.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 20:17

  yuluk написав:не можу поповнити рахунок с карти Моно. Монобанк каже що помилка стається на стороні банка , куди відправляються гроші , Альфа каже що у них все гаразд. Ситуація виглядає так , поповняю, ввожу сумму, в Моно приходить запит на підтвердження операції , підтвержую, операція проходить , а потім сразу йде скасування. як на мене, виглядає що щось в Альфі не так . Спеціаліст з підтримки пропонувала зробити перезавантаження , потім взяла модель телефону і пообіцяла розібратись за 3 робочіх дня. (((

В мене так само було якщо робив підтвердження операції в Моно через напис "подтвердить". Краще тапнути на поле "прдтвердить с помощью СМС". Пройшло.
lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 20:58

Re: Альфа-Банк

ingtrans, lov2108, дякую за відповідь. Питання задавала не я, але в мене теж така проблема, вже два дні ніяк не могла перевести гроші. Тільки що підтвердила за допомогою смс і все ок )
taya77
 
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