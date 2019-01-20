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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 чер, 2021 13:28
yuluk написав:
Ситуація виглядає так , поповняю, ввожу сумму, в Моно приходить запит на підтвердження операції , підтвержую, операція проходить , а потім сразу йде скасування. як на мене, виглядає що щось в Альфі не так .
А как подтверждаете? Если непосредственно в приложении monobank, то попробуйте выбрать подтверждение СМС и подтвердите СМС.
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ingtrans
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Додано: Пон 28 чер, 2021 20:17
yuluk написав:
не можу поповнити рахунок с карти Моно. Монобанк каже що помилка стається на стороні банка , куди відправляються гроші , Альфа каже що у них все гаразд. Ситуація виглядає так , поповняю, ввожу сумму, в Моно приходить запит на підтвердження операції , підтвержую, операція проходить , а потім сразу йде скасування. як на мене, виглядає що щось в Альфі не так . Спеціаліст з підтримки пропонувала зробити перезавантаження , потім взяла модель телефону і пообіцяла розібратись за 3 робочіх дня. (((
В мене так само було якщо робив підтвердження операції в Моно через напис "подтвердить". Краще тапнути на поле "прдтвердить с помощью СМС". Пройшло.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 20:58
ingtrans, lov2108, дякую за відповідь. Питання задавала не я, але в мене теж така проблема, вже два дні ніяк не могла перевести гроші. Тільки що підтвердила за допомогою смс і все ок )
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