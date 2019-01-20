|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 чер, 2021 13:28
yuluk написав:
Ситуація виглядає так , поповняю, ввожу сумму, в Моно приходить запит на підтвердження операції , підтвержую, операція проходить , а потім сразу йде скасування. як на мене, виглядає що щось в Альфі не так .
А как подтверждаете? Если непосредственно в приложении monobank, то попробуйте выбрать подтверждение СМС и подтвердите СМС.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2870
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 386 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 чер, 2021 20:17
yuluk написав:
не можу поповнити рахунок с карти Моно. Монобанк каже що помилка стається на стороні банка , куди відправляються гроші , Альфа каже що у них все гаразд. Ситуація виглядає так , поповняю, ввожу сумму, в Моно приходить запит на підтвердження операції , підтвержую, операція проходить , а потім сразу йде скасування. як на мене, виглядає що щось в Альфі не так . Спеціаліст з підтримки пропонувала зробити перезавантаження , потім взяла модель телефону і пообіцяла розібратись за 3 робочіх дня. (((
В мене так само було якщо робив підтвердження операції в Моно через напис "подтвердить". Краще тапнути на поле "прдтвердить с помощью СМС". Пройшло.
-
lov2108
-
-
- Повідомлень: 2209
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 чер, 2021 20:58
ingtrans, lov2108, дякую за відповідь. Питання задавала не я, але в мене теж така проблема, вже два дні ніяк не могла перевести гроші. Тільки що підтвердила за допомогою смс і все ок )
-
taya77
-
-
- Повідомлень: 66
- З нами з: 25.10.18
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 чер, 2021 06:56
uaprofi написав:
а останется ли этот сбор в истории - т.е. буду ли я видеть кто сколько забросил?
или перед удалением нужно делать скрин?
после удаления ссылка тоже перестаёт работать?
а можно ли вернуть людям деньги обратно - т.е. что-то нажать и вернуть обратно откуда пришло?
Доброго дня. В історії залишаться операції поповнення, сам збір буде видалено. Посилання після видалення будуть не активні. Опція повернення коштів не передбачена.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10514
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 996 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 29 чер, 2021 07:00
Вкладчик1234 написав:Alfa_Bank,
а есть кто-то живой в банке, кто может верифицировать клиента через видеозвонок по сенсу?
Сестра выбрала через Дию, но "что-то пошло не так", и приложение предложило верификацию по видео.
Сидит уже минут 5, ждёт - и тишина.
Долго ждать этого смузи-диджитала?
"С той стороны" кто-то собирается снять трубку?
Жалуется, что уже рука болит держать телефон перед лицом
Вы вообще проверяли, какое время ожидания клиентами соединения для верификации? Не каждый просто дождётся.
Прошло минут 10. Снял трубку Юрий(?) Первым делом спросил "где он её видел", и "чем она сейчас (в данное время) занимается"? "Где она собирается отдыхать летом?". Эти вопросы относятся к верификации?
Может вместо попыток "подкатов" нужно просто работать, чтоб клиенты не висели на линии пока рука от телефона не заболит?
Поведение верификатора такое, как-будто он "подкатывает к тёлочке" в клубешнике.
В итоге он что-то не так ввёл, и учётку заблокировали из-за "слишком большого количества попыток ввода неправильных данных"
100500 раз переспрашивал данные, которые есть в документах, - и всё равно что-то нет так ввёл.
Самый худший "диджитал" на планете. Пацыки там вообще работают, или просто тусуются, и к тёлочкам подкатывают как в чатрулетке?
Я порекомендовал банк, а теперь выслушиваю, что из-за этих попыток подкатов сестра может опоздать на поезд. И по итогу дело не сделано, т.к. данные были введены неправильно даже после многократных переспрашиваний.Я надеюсь видео сохранено и будет пересмотрено.
Более непрофессионального и фривольного "верификаторства" больше нигде нет. Такая "верификация" - это просто возмутительно!
Я надеюсь у этого "Юрия" хватит ума, чтобы не разглашать личные данные клиентов, которые были озвучены на этой "верификации", и он не додумается "продолжить общение" например в соцсетях или по раскрытому ему телефону? А то он похоже не против использовать данные места жительства, телефон, и т.д. в "своих интересах".
Дблы блдь
Доброго дня. Розбираємось в ситуації. Відпишусь.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10514
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 996 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 29 чер, 2021 07:14
yuluk написав:
не можу поповнити рахунок с карти Моно. Монобанк каже що помилка стається на стороні банка , куди відправляються гроші , Альфа каже що у них все гаразд. Ситуація виглядає так , поповняю, ввожу сумму, в Моно приходить запит на підтвердження операції , підтвержую, операція проходить , а потім сразу йде скасування. як на мене, виглядає що щось в Альфі не так . Спеціаліст з підтримки пропонувала зробити перезавантаження , потім взяла модель телефону і пообіцяла розібратись за 3 робочіх дня. (((
Доброго дня. Напишіть в ПП яку карту поповнюєте, дату та суму операції.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10514
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 996 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 29 чер, 2021 07:42
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11503
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 874 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 29 чер, 2021 08:51
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10514
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 996 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 29 чер, 2021 09:37
Alfa_Bank
Alfa_Bank написав: yuluk написав:
не можу поповнити рахунок с карти Моно. Монобанк каже що помилка стається на стороні банка , куди відправляються гроші , Альфа каже що у них все гаразд. Ситуація виглядає так , поповняю, ввожу сумму, в Моно приходить запит на підтвердження операції , підтвержую, операція проходить , а потім сразу йде скасування. як на мене, виглядає що щось в Альфі не так . Спеціаліст з підтримки пропонувала зробити перезавантаження , потім взяла модель телефону і пообіцяла розібратись за 3 робочіх дня. (((
Доброго дня. Напишіть в ПП яку карту поповнюєте, дату та суму операції.
я також перевірив і намагався поповнити цю ж карту з Укрсіббанку. Видає ту ж помилку , тобто це таки помилка на стороні Альфи.
-
yuluk
-
-
- Повідомлень: 242
- З нами з: 04.02.11
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 чер, 2021 09:46
yuluk написав:Alfa_Bank
я також перевірив і намагався поповнити цю ж карту з Укрсіббанку. Видає ту ж помилку , тобто це таки помилка на стороні Альфи.
Прошу дані в ПП: "напишіть в ПП яку карту поповнюєте, дату та суму операції". А також вкажіть версію додатку та назву і опер.систему пристрою.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10514
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 996 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19105
|2818466
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19594
|2825594
|
Пон 28 чер, 2021 22:12
cohan
|
|357
|306501
|
|