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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9569957095719572

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 14:42

Сегодня не смог потянуть с Дебетной Альфы на кредитную изи, через мобильное приложение изи. Блокирует Альфа, в поддержке сказали, что сайт изи стремный, и порекомендовали потянуть через Сенс.
joik
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 16:42

  joik написав:Сегодня не смог потянуть с Дебетной Альфы на кредитную изи, через мобильное приложение изи. Блокирует Альфа, в поддержке сказали, что сайт изи стремный, и порекомендовали потянуть через Сенс.

Может, не "потянуть через Сенс", а "толкнуть Сенсом" ?
Как минимум - это стоит денег, а кроме того - позже зачислится получателю.
Тогда уж лучше сэпать
mustbe
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  #<1 ... 9569957095719572
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