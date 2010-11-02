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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 чер, 2021 14:42
Сегодня не смог потянуть с Дебетной Альфы на кредитную изи, через мобильное приложение изи. Блокирует Альфа, в поддержке сказали, что сайт изи стремный, и порекомендовали потянуть через Сенс.
Додано: Вів 29 чер, 2021 16:42
Может, не "потянуть через Сенс", а "толкнуть Сенсом" ?
Как минимум - это стоит денег, а кроме того - позже зачислится получателю.
Тогда уж лучше сэпать
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