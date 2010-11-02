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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 чер, 2021 14:42
Сегодня не смог потянуть с Дебетной Альфы на кредитную изи, через мобильное приложение изи. Блокирует Альфа, в поддержке сказали, что сайт изи стремный, и порекомендовали потянуть через Сенс.
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joik
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Додано: Вів 29 чер, 2021 16:42
joik написав:
Сегодня не смог потянуть с Дебетной Альфы на кредитную изи, через мобильное приложение изи. Блокирует Альфа, в поддержке сказали, что сайт изи стремный, и порекомендовали потянуть через Сенс.
"Потянуть через Сенс" на изю - это как ?
Может, не "потянуть через Сенс", а "толкнуть Сенсом" ?
Как минимум - это стоит денег, а кроме того - позже зачислится получателю.
Поддержке на это пофиг, разумеется.
Тогда уж лучше сэпать
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mustbe
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Додано: Вів 29 чер, 2021 20:57
Щойно помітив акцію 500 кешЮ за поповнення.
Так от, хто пробував тягнути сенсом з КоКо, була комісія на стороні Форварда?
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Rainbow
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Додано: Вів 29 чер, 2021 21:44
Rainbow написав:
Щойно помітив акцію 500 кешЮ за поповнення.
Так от, хто пробував тягнути сенсом з КоКо, була комісія на стороні Форварда?
Странный вопрос... Вы что никогда с КоКо не тянули?
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Flamingo
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Додано: Вів 29 чер, 2021 21:46
А где отражается 1% по акції 500 кешЮ
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REA 1109
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Додано: Вів 29 чер, 2021 21:51
не где, а когда
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v57
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Додано: Сер 30 чер, 2021 03:45
Rainbow написав:
Щойно помітив акцію 500 кешЮ за поповнення.
Так от, хто пробував тягнути сенсом з КоКо, була комісія на стороні Форварда?
нет конечно, с любой из трех возможных коко
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cohan
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Додано: Сер 30 чер, 2021 07:30
Вопрос прекрасной представительнице)
Много раз обсуждалось, но...
Завтра получаю RED, знаю, есть какие то две страховки и отключатся они не одновременно при получении карты. Каков порядок и очередность отключения?
Лимит одобрили большой, понизить его можно же через чат потом или лучше сразу через персмена? И обратный вопрос - если потом возникнет желание повысить лимит, то это вроде однозначно через отделение?
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ГеннадийUA
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Додано: Сер 30 чер, 2021 07:34
ГеннадийUA написав:
Вопрос прекрасной представительнице)
Много раз обсуждалось, но...
Завтра получаю RED, знаю, есть какие то две страховки и отключатся они не одновременно при получении карты. Каков порядок и очередность отключения?
Лимит одобрили большой, понизить его можно же через чат потом или лучше сразу через персмена? И обратный вопрос - если потом возникнет желание повысить лимит, то это вроде однозначно через отделение?
Доброго дня. Запити на відключення страховок можете подати одразу після підписання договору. Понизити ліміт можна у відділенні чи у чаті. Підвищення ліміту на даний момент відбувається за ініціативи банку, додатково звертатись до відділення не потрібно.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 30 чер, 2021 08:16
cohan
Дякую! Спробую
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Rainbow
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