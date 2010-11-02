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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9570957195729573>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 14:42

Сегодня не смог потянуть с Дебетной Альфы на кредитную изи, через мобильное приложение изи. Блокирует Альфа, в поддержке сказали, что сайт изи стремный, и порекомендовали потянуть через Сенс.
joik
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 16:42

  joik написав:Сегодня не смог потянуть с Дебетной Альфы на кредитную изи, через мобильное приложение изи. Блокирует Альфа, в поддержке сказали, что сайт изи стремный, и порекомендовали потянуть через Сенс.

"Потянуть через Сенс" на изю - это как ?
Может, не "потянуть через Сенс", а "толкнуть Сенсом" ?
Как минимум - это стоит денег, а кроме того - позже зачислится получателю.
Поддержке на это пофиг, разумеется.
Тогда уж лучше сэпать
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 20:57

Щойно помітив акцію 500 кешЮ за поповнення.
Так от, хто пробував тягнути сенсом з КоКо, була комісія на стороні Форварда?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 21:44

  Rainbow написав:Щойно помітив акцію 500 кешЮ за поповнення.
Так от, хто пробував тягнути сенсом з КоКо, була комісія на стороні Форварда?

Странный вопрос... Вы что никогда с КоКо не тянули?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 21:46

А где отражается 1% по акції 500 кешЮ
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 21:51

не где, а когда
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 03:45

  Rainbow написав:Щойно помітив акцію 500 кешЮ за поповнення.
Так от, хто пробував тягнути сенсом з КоКо, була комісія на стороні Форварда?


нет конечно, с любой из трех возможных коко
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 07:30

Вопрос прекрасной представительнице)
Много раз обсуждалось, но...
Завтра получаю RED, знаю, есть какие то две страховки и отключатся они не одновременно при получении карты. Каков порядок и очередность отключения?
Лимит одобрили большой, понизить его можно же через чат потом или лучше сразу через персмена? И обратный вопрос - если потом возникнет желание повысить лимит, то это вроде однозначно через отделение?
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 07:34

  ГеннадийUA написав:Вопрос прекрасной представительнице)
Много раз обсуждалось, но...
Завтра получаю RED, знаю, есть какие то две страховки и отключатся они не одновременно при получении карты. Каков порядок и очередность отключения?
Лимит одобрили большой, понизить его можно же через чат потом или лучше сразу через персмена? И обратный вопрос - если потом возникнет желание повысить лимит, то это вроде однозначно через отделение?

Доброго дня. Запити на відключення страховок можете подати одразу після підписання договору. Понизити ліміт можна у відділенні чи у чаті. Підвищення ліміту на даний момент відбувається за ініціативи банку, додатково звертатись до відділення не потрібно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:16

cohan
Дякую! Спробую :)
Rainbow
 
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