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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9570957195729573

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:30

  Rainbow написав:Щойно помітив акцію 500 кешЮ за поповнення.

Поздравляю вас с выходом из глубокой спячки! :D
Vorlon
 
Повідомлень: 9661
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:47

Альфа банк, сколько нужно смузистов, чтобы разлочить с воскресенья по письменному обращению мамину карту, которую они залочили за использование тянучки Востока?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:51

  Вкладчик1234 написав:Альфа банк, сколько нужно смузистов, чтобы разлочить с воскресенья по письменному обращению мамину карту, которую они залочили за использование тянучки Востока?

Подивіться у ПП.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:00

  Alfa_Bank написав:
  Вкладчик1234 написав:Альфа банк, сколько нужно смузистов, чтобы разлочить с воскресенья по письменному обращению мамину карту, которую они залочили за использование тянучки Востока?

Подивіться у ПП.

Спасибо, теперь заработало.

Плохо, что почти все каналы коммуникации не дают практически никакого эффекта (отделение, телефон, чат сенса). Приходится просто пробивать стены сопротивления. В банке никто ничего не знает, никто не за что не отвечает, "это не в моей компетенции", "этим занимается другой отдел", "приходите в другой день, когда будет нужный человек на работе" и прочие бесконечные круги ада.

Только местный представитель помогает решить обычные рабочие вопросы.

А по-нормальному - эти вопросы не должны даже возникать
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 14820
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8048 раз.
Подякували: 3897 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:07

  Вкладчик1234 написав:
  Alfa_Bank написав:
  Вкладчик1234 написав:Альфа банк, сколько нужно смузистов, чтобы разлочить с воскресенья по письменному обращению мамину карту, которую они залочили за использование тянучки Востока?

Подивіться у ПП.

Спасибо, теперь заработало.

Плохо, что почти все каналы коммуникации не дают практически никакого эффекта (отделение, телефон, чат сенса). Приходится просто пробивать стены сопротивления. В банке никто ничего не знает, никто не за что не отвечает, "это не в моей компетенции", "этим занимается другой отдел", "приходите в другой день, когда будет нужный человек на работе" и прочие бесконечные круги ада.

Только местный представитель помогает решить обычные рабочие вопросы.

А по-нормальному - эти вопросы не должны даже возникать

Є питання, що не вирішує спеціаліст першої лінії. Вони потребують звернень до інших підрозділів. Тому вирішення питання може бути не таким швидким як хотілося б. Перепрошуємо за незручності.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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