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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 чер, 2021 08:30
Rainbow написав:
Щойно помітив акцію 500 кешЮ за поповнення.
Поздравляю вас с выходом из глубокой спячки!
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Vorlon
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Додано: Сер 30 чер, 2021 08:47
Альфа банк, сколько нужно смузистов, чтобы разлочить с воскресенья по письменному обращению мамину карту, которую они залочили за использование тянучки Востока?
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 30 чер, 2021 08:51
Вкладчик1234 написав:
Альфа банк, сколько нужно смузистов, чтобы разлочить с воскресенья по письменному обращению мамину карту, которую они залочили за использование тянучки Востока?
Подивіться у ПП.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 30 чер, 2021 09:00
Alfa_Bank написав: Вкладчик1234 написав:
Альфа банк, сколько нужно смузистов, чтобы разлочить с воскресенья по письменному обращению мамину карту, которую они залочили за использование тянучки Востока?
Подивіться у ПП.
Спасибо, теперь заработало.
Плохо, что почти все каналы коммуникации не дают практически никакого эффекта (отделение, телефон, чат сенса). Приходится просто пробивать стены сопротивления. В банке никто ничего не знает, никто не за что не отвечает, "это не в моей компетенции", "этим занимается другой отдел", "приходите в другой день, когда будет нужный человек на работе" и прочие бесконечные круги ада.
Только местный представитель помогает решить обычные рабочие вопросы.
А по-нормальному - эти вопросы не должны даже возникать
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 30 чер, 2021 09:07
Вкладчик1234 написав: Alfa_Bank написав: Вкладчик1234 написав:
Альфа банк, сколько нужно смузистов, чтобы разлочить с воскресенья по письменному обращению мамину карту, которую они залочили за использование тянучки Востока?
Подивіться у ПП.
Спасибо, теперь заработало.
Плохо, что почти все каналы коммуникации не дают практически никакого эффекта (отделение, телефон, чат сенса). Приходится просто пробивать стены сопротивления. В банке никто ничего не знает, никто не за что не отвечает, "это не в моей компетенции", "этим занимается другой отдел", "приходите в другой день, когда будет нужный человек на работе" и прочие бесконечные круги ада.
Только местный представитель помогает решить обычные рабочие вопросы.
А по-нормальному - эти вопросы не должны даже возникать
Є питання, що не вирішує спеціаліст першої лінії. Вони потребують звернень до інших підрозділів. Тому вирішення питання може бути не таким швидким як хотілося б. Перепрошуємо за незручності.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 30 чер, 2021 13:13
Подскажите как сейчас у аллы с оплатами за рубежом? Нужно каким-то образом уведомлять банк?
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WachtAmRhein
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Додано: Сер 30 чер, 2021 13:14
WachtAmRhein написав:
Подскажите как сейчас у аллы с оплатами за рубежом? Нужно каким-то образом уведомлять банк?
Доброго дня. Не потрібно.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 30 чер, 2021 13:33
Vorlon написав: Rainbow написав:
Щойно помітив акцію 500 кешЮ за поповнення.
Поздравляю вас с выходом из глубокой спячки!
Дякую за вітання!
Щось Форвард більше 50к не відпускає, якісь ліміти та відбійник спрацьовує.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 13:42
Rainbow написав: Vorlon написав: Rainbow написав:
Щойно помітив акцію 500 кешЮ за поповнення.
Поздравляю вас с выходом из глубокой спячки!
Дякую за вітання!
Щось Форвард більше 50к не відпускає, якісь ліміти та відбійник спрацьовує.
А зачем больше 50 тысяч, если хватит именно этой суммы?
И надеюсь, вы в Сенсе проводите операции?
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Vorlon
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Додано: Сер 30 чер, 2021 13:47
Vorlon
Так, в Сенсі.
Ще є рахунок у "друга", теж треба кишмиш на пиво, тим більше що в суботу гра з Англією, готуєиось до перемоги
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Rainbow
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