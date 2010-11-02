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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 чер, 2021 16:25
мне больше 15К в сутки не дает вытащить с коко.
или этот лимит поднимается?
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mephala
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Додано: Сер 30 чер, 2021 16:29
mephala написав:
мне больше 15К в сутки не дает вытащить с коко.
или этот лимит поднимается?
Поднимается. до 50к тянется без проблем,а мне больше и не надо
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Flamingo
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Додано: Сер 30 чер, 2021 16:32
mephala написав:
мне больше 15К в сутки не дает вытащить с коко.
или этот лимит поднимается?
В ИБ или апликухе ставьте скока нуна -- торговые оп-и в инете.
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Amethyst
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Додано: Сер 30 чер, 2021 16:57
Flamingo написав:
до 50к тянется без проблем,а мне больше и не надо
До тех пор, пока не упрёшься в лимиты МПС
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mustbe
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