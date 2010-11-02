мне больше 15К в сутки не дает вытащить с коко.
или этот лимит поднимается?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 чер, 2021 16:25
Re: Альфа-Банк
мне больше 15К в сутки не дает вытащить с коко.
или этот лимит поднимается?
Додано: Сер 30 чер, 2021 16:29
Додано: Сер 30 чер, 2021 16:32
Додано: Сер 30 чер, 2021 16:57
Додано: Сер 30 чер, 2021 18:06
Куры с чата в своём репертуаре: вместо суммы погашения кредитки, чтобы остаться в льготном периоде -- назвали сумму полного погашения. Хоть обещали 50 бонусов дать в компенсацию.
Ничего не меняется, в альфе стабильность
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