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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9571957295739574

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:25

Re: Альфа-Банк

мне больше 15К в сутки не дает вытащить с коко.
или этот лимит поднимается?
mephala
 
Повідомлень: 7217
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:29

  mephala написав:мне больше 15К в сутки не дает вытащить с коко.
или этот лимит поднимается?

Поднимается. до 50к тянется без проблем,а мне больше и не надо
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:32

  mephala написав:мне больше 15К в сутки не дает вытащить с коко.
или этот лимит поднимается?

В ИБ или апликухе ставьте скока нуна -- торговые оп-и в инете.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:57

  Flamingo написав:до 50к тянется без проблем,а мне больше и не надо

До тех пор, пока не упрёшься в лимиты МПС
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 18:06

Куры с чата в своём репертуаре: вместо суммы погашения кредитки, чтобы остаться в льготном периоде -- назвали сумму полного погашения. Хоть обещали 50 бонусов дать в компенсацию.
Ничего не меняется, в альфе стабильность :(
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 19:33

Re: Альфа-Банк

Подскажите акция началась с 11 числа, то месяц, чтобы получить 500 грн, это до 30 сегодня или до 11 июля, спс
тарасов
 
Повідомлень: 457
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 19:37

  тарасов написав:Подскажите акция началась с 11 числа, то месяц, чтобы получить 500 грн, это до 30 сегодня или до 11 июля, спс

Ну можно же прочитать условия акции детальные....
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 19:37

  тарасов написав:Подскажите акция началась с 11 числа, то месяц, чтобы получить 500 грн, это до 30 сегодня или до 11 июля, спс

Правила читать не пытались? Там периоды четко описаны ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 19:48

  тарасов написав:Подскажите акция началась с 11 числа, то месяц, чтобы получить 500 грн, это до 30 сегодня или до 11 июля, спс

см. viewtopic.php?p=5248222#p5248222
https://cashuclub.com.ua/ru/sales/sensacinnij-bonus-146
Amethyst
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Повідомлень: 401
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 20:10

  Amethyst написав:
  тарасов написав:Подскажите акция началась с 11 числа, то месяц, чтобы получить 500 грн, это до 30 сегодня или до 11 июля, спс

см. viewtopic.php?p=5248222#p5248222
https://cashuclub.com.ua/ru/sales/sensacinnij-bonus-146


спс понял
тарасов
 
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