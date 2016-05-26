Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 чер, 2021 16:25
мне больше 15К в сутки не дает вытащить с коко.
или этот лимит поднимается?
mephala
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Додано: Сер 30 чер, 2021 16:29
mephala написав:
мне больше 15К в сутки не дает вытащить с коко.
или этот лимит поднимается?
Поднимается. до 50к тянется без проблем,а мне больше и не надо
Flamingo
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Додано: Сер 30 чер, 2021 16:32
mephala написав:
мне больше 15К в сутки не дает вытащить с коко.
или этот лимит поднимается?
В ИБ или апликухе ставьте скока нуна -- торговые оп-и в инете.
Amethyst
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Додано: Сер 30 чер, 2021 16:57
Flamingo написав:
до 50к тянется без проблем,а мне больше и не надо
До тех пор, пока не упрёшься в лимиты МПС
mustbe
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Додано: Сер 30 чер, 2021 18:06
Куры с чата в своём репертуаре: вместо суммы погашения кредитки, чтобы остаться в льготном периоде -- назвали сумму полного погашения. Хоть обещали 50 бонусов дать в компенсацию.
Ничего не меняется, в альфе стабильность
demichh
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Додано: Сер 30 чер, 2021 19:33
Подскажите акция началась с 11 числа, то месяц, чтобы получить 500 грн, это до 30 сегодня или до 11 июля, спс
тарасов
Повідомлень: 457
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Додано: Сер 30 чер, 2021 19:37
тарасов написав:
Подскажите акция началась с 11 числа, то месяц, чтобы получить 500 грн, это до 30 сегодня или до 11 июля, спс
Ну можно же прочитать условия акции детальные....
lov2108
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Додано: Сер 30 чер, 2021 19:37
тарасов написав:
Подскажите акция началась с 11 числа, то месяц, чтобы получить 500 грн, это до 30 сегодня или до 11 июля, спс
Правила читать не пытались? Там периоды четко описаны
Flamingo
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Додано: Сер 30 чер, 2021 19:48
тарасов написав:
Подскажите акция началась с 11 числа, то месяц, чтобы получить 500 грн, это до 30 сегодня или до 11 июля, спс
см.
viewtopic.php?p=5248222#p5248222 https://cashuclub.com.ua/ru/sales/sensacinnij-bonus-146
Amethyst
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Додано: Сер 30 чер, 2021 20:10
тарасов
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