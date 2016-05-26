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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9572957395749575

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 20:55

  MASolomko написав:
  uaprofi написав:Короче не могу пополнить карту - не могу добраться до окна 3д-секюрити - изменение шрифта, увеличение уменьшение, ничего не помогает - окошко внижней части двигается только по горизонтале, виртуальная клава даже не вылазит...
Да, там место "кривое". Не знаю какому спартанцу пришла на ум "гениальная" идея.

Но в качестве альтернативы воспользуйтесь функцией "Собрать деньги", сгенерировав ссылку и открыв её через браузер. ;) В правилах акции писали, что забор через эту услугу то же должно окешбечиваться.

Правила отредактировали чтоли?
Я тоже немного колбаснул через "збір коштів", а вот сейчас уже не нахожу этой возможности в правилах
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 20:58

Re: Альфа-Банк

  Вкладчик1234 написав:Правила отредактировали чтоли?
Я тоже немного колбаснул через "збір коштів", а вот сейчас уже не нахожу этой возможности в правилах

А ее и не было явным образом. Этот лайфхак Офпред подсказала :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 21:29

Re: Альфа-Банк

Точнее этот лайфхак был указан в одном из новостей ресурсов Аллы. Офпред информацию подтвердила :)
MASolomko
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  #<1 ... 9572957395749575
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