uaprofi написав:Короче не могу пополнить карту - не могу добраться до окна 3д-секюрити - изменение шрифта, увеличение уменьшение, ничего не помогает - окошко внижней части двигается только по горизонтале, виртуальная клава даже не вылазит...
Да, там место "кривое". Не знаю какому спартанцу пришла на ум "гениальная" идея.
Но в качестве альтернативы воспользуйтесь функцией "Собрать деньги", сгенерировав ссылку и открыв её через браузер. В правилах акции писали, что забор через эту услугу то же должно окешбечиваться.
Правила отредактировали чтоли? Я тоже немного колбаснул через "збір коштів", а вот сейчас уже не нахожу этой возможности в правилах