uaprofi написав:Короче не могу пополнить карту - не могу добраться до окна 3д-секюрити - изменение шрифта, увеличение уменьшение, ничего не помогает - окошко внижней части двигается только по горизонтале, виртуальная клава даже не вылазит...
Да, там место "кривое". Не знаю какому спартанцу пришла на ум "гениальная" идея.
Но в качестве альтернативы воспользуйтесь функцией "Собрать деньги", сгенерировав ссылку и открыв её через браузер. В правилах акции писали, что забор через эту услугу то же должно окешбечиваться.
Правила отредактировали чтоли? Я тоже немного колбаснул через "збір коштів", а вот сейчас уже не нахожу этой возможности в правилах
Это р2р мне окончательно заморочило голову. Консультанты называют одни лимиты, на сайтах часто другие, на практике выходит, что третьи. Вот хотел получить этот пресловутый сенсационный бонус. В последние дни только акцию заметил, все осталось, как водится, на последний день. Так получилось, что время делать переводы появилось только в 23:50. Хотел переводить с Форварда. По всем моим картам там выставлен лимит на безналичные расчеты - 50000 грн. Sense сразу написал, что больше 29999 за один раз не пропустит. Написал 25000 - ошибка, 17000 - ошибка, 15000 - ошибка. А дальше закончился день. Наверное, это не связано никак, но в обратную сторону (Альфа-банк -> Форвард, но, правда, сервисом Форварда) рекорд 59000 за один перевод. Сколько же Форвард выпускает за раз? Тут на форуме кто-то писал про всего 5000, другие писали про 15000. От чего это зависит? У меня даже 15000 не пролезло. Или проблема может быть не только в лимите? Тут еще писали про какие-то проблемы с картами Visa. Прикол в том, что моя карта в прошлый раз была Visa, но перевыпустили на Mastercard, хотя в названии карты в ИБ слово Visa осталось. Я ж надеюсь, что не может быть в этом проблема? Ведь на карте значок Mastercard.
candidat написав:Сколько же Форвард выпускает за раз? Тут на форуме кто-то писал про всего 5000, другие писали про 15000. От чего это зависит? У меня даже 15000 не пролезло. Или проблема может быть не только в лимите?
14999 за одну операцию скунс выпускает. Лимиты у них такие Пробуйте - получится. Только не затягивайте до последнего рабочего дня июля - платите раньше
Кожна друга оплата проїзду з власної платіжної картки Mastercard від Альфа-Банку в метрополітені Києва протягом всього строку проведення Акції буде компенсована у розмірі 100% кешбеку на власний бонусний рахунок