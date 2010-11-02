Додано: Чет 01 лип, 2021 04:03

Это р2р мне окончательно заморочило голову. Консультанты называют одни лимиты, на сайтах часто другие, на практике выходит, что третьи.

Вот хотел получить этот пресловутый сенсационный бонус. В последние дни только акцию заметил, все осталось, как водится, на последний день. Так получилось, что время делать переводы появилось только в 23:50.

Хотел переводить с Форварда. По всем моим картам там выставлен лимит на безналичные расчеты - 50000 грн. Sense сразу написал, что больше 29999 за один раз не пропустит. Написал 25000 - ошибка, 17000 - ошибка, 15000 - ошибка. А дальше закончился день.

Наверное, это не связано никак, но в обратную сторону (Альфа-банк -> Форвард, но, правда, сервисом Форварда) рекорд 59000 за один перевод.

Сколько же Форвард выпускает за раз? Тут на форуме кто-то писал про всего 5000, другие писали про 15000. От чего это зависит? У меня даже 15000 не пролезло. Или проблема может быть не только в лимите?

Тут еще писали про какие-то проблемы с картами Visa. Прикол в том, что моя карта в прошлый раз была Visa, но перевыпустили на Mastercard, хотя в названии карты в ИБ слово Visa осталось. Я ж надеюсь, что не может быть в этом проблема? Ведь на карте значок Mastercard.