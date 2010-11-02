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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9573957495759576>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 20:55

  MASolomko написав:
  uaprofi написав:Короче не могу пополнить карту - не могу добраться до окна 3д-секюрити - изменение шрифта, увеличение уменьшение, ничего не помогает - окошко внижней части двигается только по горизонтале, виртуальная клава даже не вылазит...
Да, там место "кривое". Не знаю какому спартанцу пришла на ум "гениальная" идея.

Но в качестве альтернативы воспользуйтесь функцией "Собрать деньги", сгенерировав ссылку и открыв её через браузер. ;) В правилах акции писали, что забор через эту услугу то же должно окешбечиваться.

Правила отредактировали чтоли?
Я тоже немного колбаснул через "збір коштів", а вот сейчас уже не нахожу этой возможности в правилах
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 20:58

Re: Альфа-Банк

  Вкладчик1234 написав:Правила отредактировали чтоли?
Я тоже немного колбаснул через "збір коштів", а вот сейчас уже не нахожу этой возможности в правилах

А ее и не было явным образом. Этот лайфхак Офпред подсказала :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 21:29

Re: Альфа-Банк

Точнее этот лайфхак был указан в одном из новостей ресурсов Аллы. Офпред информацию подтвердила :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 04:03

Это р2р мне окончательно заморочило голову. Консультанты называют одни лимиты, на сайтах часто другие, на практике выходит, что третьи.
Вот хотел получить этот пресловутый сенсационный бонус. В последние дни только акцию заметил, все осталось, как водится, на последний день. Так получилось, что время делать переводы появилось только в 23:50.
Хотел переводить с Форварда. По всем моим картам там выставлен лимит на безналичные расчеты - 50000 грн. Sense сразу написал, что больше 29999 за один раз не пропустит. Написал 25000 - ошибка, 17000 - ошибка, 15000 - ошибка. А дальше закончился день.
Наверное, это не связано никак, но в обратную сторону (Альфа-банк -> Форвард, но, правда, сервисом Форварда) рекорд 59000 за один перевод.
Сколько же Форвард выпускает за раз? Тут на форуме кто-то писал про всего 5000, другие писали про 15000. От чего это зависит? У меня даже 15000 не пролезло. Или проблема может быть не только в лимите?
Тут еще писали про какие-то проблемы с картами Visa. Прикол в том, что моя карта в прошлый раз была Visa, но перевыпустили на Mastercard, хотя в названии карты в ИБ слово Visa осталось. Я ж надеюсь, что не может быть в этом проблема? Ведь на карте значок Mastercard.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 04:55

  candidat написав:Сколько же Форвард выпускает за раз? Тут на форуме кто-то писал про всего 5000, другие писали про 15000. От чего это зависит? У меня даже 15000 не пролезло. Или проблема может быть не только в лимите?

14999 за одну операцию скунс выпускает. Лимиты у них такие ;) Пробуйте - получится. Только не затягивайте до последнего рабочего дня июля - платите раньше ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 05:01

Алла предлагает за оплату онлайн заказа в ашан 5% орехами. Ну хоть что-то в традиционно не вкусном кэшбеке :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 05:39

Метро только в Киеве

Кожна друга оплата проїзду з власної платіжної картки Mastercard від Альфа-Банку в метрополітені Києва протягом всього строку проведення Акції буде компенсована у розмірі 100% кешбеку на власний бонусний рахунок
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 07:19

  demichh написав:Куры с чата в своём репертуаре: вместо суммы погашения кредитки, чтобы остаться в льготном периоде -- назвали сумму полного погашения. Хоть обещали 50 бонусов дать в компенсацию.
Ничего не меняется, в альфе стабильность :(

Доброго дня. Приносимо вибачення. Інформацію щодо сум уточнили вчора в ПП.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 07:19

У кого доступно 7 категорій кешбеку на вибір, порізали % чи приблизно як і завжди?
givanteg
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 07:22

  тарасов написав:Подскажите акция началась с 11 числа, то месяц, чтобы получить 500 грн, это до 30 сегодня или до 11 июля, спс

Доброго дня.
4.4. Кешбек за здійснену операцію з поповнення, яка відповідає умовам Акції, повертається у вигляді Бонусів, які зараховуються на власний Бонусний рахунок Учасника у Програмі «Cash’U Club» згідно із графіком зарахувань у межах нижчезазначеного розрахункового періоду здійснення успішної операції з поповнення, а саме:

- з 10.06.2021 р. до 30.06.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.07.2021 р. включно);

- з 01.07.2021 р. до 31.07.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.08.2021 р. включно);

- з 01.08.2021 р. до 31.08.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.09.2021 р. включно);

- з 01.09.2021 р. до 30.09.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.10.2021 р. включно);
Alfa_Bank
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