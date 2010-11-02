vollena71 написав:Кожна друга оплата проїзду з власної платіжної картки Mastercard від Альфа-Банку в метрополітені Києва протягом всього строку проведення Акції буде компенсована у розмірі 100% кешбеку на власний бонусний рахунок
vollena71 написав:Кожна друга оплата проїзду з власної платіжної картки Mastercard від Альфа-Банку в метрополітені Києва протягом всього строку проведення Акції буде компенсована у розмірі 100% кешбеку на власний бонусний рахунок
Кто подскажет, на сегодня: 1)Сколько можно сдать валюты в кассу без лишних вопросов, есть ограничения? 2)Сколько за один приход можно перевести денег в другой банк и какая комиссия в кассе? 3)Может, есть смысл положить валюту себе на карту и перевести по IBAN без комиссии через онлайн приложение?
Watcher написав:Кто подскажет, на сегодня: 1)Сколько можно сдать валюты в кассу без лишних вопросов, есть ограничения? 2)Сколько за один приход можно перевести денег в другой банк и какая комиссия в кассе? 3)Может, есть смысл положить валюту себе на карту и перевести по IBAN без комиссии через онлайн приложение?