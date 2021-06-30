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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9574957595769577>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:11

  vollena71 написав:Кожна друга оплата проїзду з власної платіжної картки Mastercard від Альфа-Банку в метрополітені Києва протягом всього строку проведення Акції буде компенсована у розмірі 100% кешбеку на власний бонусний рахунок

Можна пруф?
lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:20

  lov2108 написав:
  vollena71 написав:Кожна друга оплата проїзду з власної платіжної картки Mastercard від Альфа-Банку в метрополітені Києва протягом всього строку проведення Акції буде компенсована у розмірі 100% кешбеку на власний бонусний рахунок

Можна пруф?

Смотрите в приложении среди акций.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:38

РКО в банке

Кто подскажет, на сегодня:
1)Сколько можно сдать валюты в кассу без лишних вопросов, есть ограничения?
2)Сколько за один приход можно перевести денег в другой банк и какая комиссия в кассе?
3)Может, есть смысл положить валюту себе на карту и перевести по IBAN без комиссии через онлайн приложение?

Спасибо!
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:46

  Watcher написав:Кто подскажет, на сегодня:
1)Сколько можно сдать валюты в кассу без лишних вопросов, есть ограничения?
2)Сколько за один приход можно перевести денег в другой банк и какая комиссия в кассе?
3)Может, есть смысл положить валюту себе на карту и перевести по IBAN без комиссии через онлайн приложение?

Спасибо!

Доброго дня.
1) Обміняти валюту у відділенні банку
2) Відправити грошовий переказ по Україні
3) Перекази через банкінг по Україні лише в національній валюті. Між своїми рахунками у банку можна у валюті.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:53

  givanteg написав:У кого доступно 7 категорій кешбеку на вибір, порізали % чи приблизно як і завжди?


как всегда
прдукты 1% книги 10 остальное 2-3, такси 2 вроде было 3
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:09

Alfa_Bank
При переводе денег в кассе в другой банк интересует перевод на счет юрлица. Какая на сегодня комиссия? Естественно, перевод будет в гривне.
Спасибо.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:15

  Watcher написав:Alfa_Bank
При переводе денег в кассе в другой банк интересует перевод на счет юрлица. Какая на сегодня комиссия? Естественно, перевод будет в гривне.
Спасибо.

1% мін. 50 грн.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:13

Re: Альфа-Банк

Колллеги, если на кредитке в рд сумма заблокирована, но не списана, страховка ж вроде не должна сниматься, а то я что то подзабыл?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:15

  Stringer написав:Колллеги, если на кредитке в рд сумма заблокирована, но не списана, страховка ж вроде не должна сниматься, а то я что то подзабыл?

Доброго дня. Від суми заборгованості залежить страховка від НС. Якщо покупка не списана з рахунку, вона не є заборгованість для розрахування страховки.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:57

Re: Альфа-Банк

Подскажите, пожалуйста, по вкладу Ощадний в гривне уже была выплата начисленных % ? А то проводки вижу, а вот остаток похоже не изменился. Или я не нашел как проверить изменение остатка, в выписке такой информации нет.
Water
 
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