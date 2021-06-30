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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9574957595769577

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:58

Re: Альфа-Банк

Сьогодні в когось вийшо зтащити з котобанди?
Тупо відхиляє й усе. Хоч смс підтвердження хоч через додаток
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:01

  Water написав:Подскажите, пожалуйста, по вкладу Ощадний в гривне уже была выплата начисленных % ? А то проводки вижу, а вот остаток похоже не изменился. Или я не нашел как проверить изменение остатка, в выписке такой информации нет.

Доброго дня. Виплата вже була. Напишіть номер депозита в ПП, подивлюся.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:12

  mephala написав:Сьогодні в когось вийшо зтащити з котобанди?
Тупо відхиляє й усе. Хоч смс підтвердження хоч через додаток


Ще не пробував. Ще 31 день попереду для кішмішу. Не дротуйте котобанду з 1го числа :mrgreen:
lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:47

  mephala написав:Сьогодні в когось вийшо зтащити з котобанди?
Тупо відхиляє й усе. Хоч смс підтвердження хоч через додаток


У мене вийшло потягнути 19 999 через смс. А більше ніт
taya77
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:58

Re: Альфа-Банк

mephala написав:Сьогодні в когось вийшо зтащити з котобанди?
Тупо відхиляє й усе. Хоч смс підтвердження хоч через додаток
Два раза успешно. Утром и 15-45. Подтверждаю через приложение. 8 и. 7т.
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