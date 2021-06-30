|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лип, 2021 13:58
Сьогодні в когось вийшо зтащити з котобанди?
Тупо відхиляє й усе. Хоч смс підтвердження хоч через додаток
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7218
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 195 раз.
- Подякували: 801 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лип, 2021 14:01
Water написав:
Подскажите, пожалуйста, по вкладу Ощадний в гривне уже была выплата начисленных % ? А то проводки вижу, а вот остаток похоже не изменился. Или я не нашел как проверить изменение остатка, в выписке такой информации нет.
Доброго дня. Виплата вже була. Напишіть номер депозита в ПП, подивлюся.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10524
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 998 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 01 лип, 2021 14:12
mephala написав:
Сьогодні в когось вийшо зтащити з котобанди?
Тупо відхиляє й усе. Хоч смс підтвердження хоч через додаток
Ще не пробував. Ще 31 день попереду для кішмішу. Не дротуйте котобанду з 1го числа
-
lov2108
-
-
- Повідомлень: 2212
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лип, 2021 14:47
mephala написав:
Сьогодні в когось вийшо зтащити з котобанди?
Тупо відхиляє й усе. Хоч смс підтвердження хоч через додаток
У мене вийшло потягнути 19 999 через смс. А більше ніт
-
taya77
-
-
- Повідомлень: 67
- З нами з: 25.10.18
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лип, 2021 14:58
mephala написав:Сьогодні в когось вийшо зтащити з котобанди?
Тупо відхиляє й усе. Хоч смс підтвердження хоч через додаток
Два раза успешно. Утром и 15-45. Подтверждаю через приложение. 8 и. 7т.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2930
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1035 раз.
- Подякували: 331 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur
, Majestic-12 [Bot], SHURICK76
і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|48813
|6262779
|
|
|2828
|156614
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19598
|2830704
|
|