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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лип, 2021 13:58
Сьогодні в когось вийшо зтащити з котобанди?
Тупо відхиляє й усе. Хоч смс підтвердження хоч через додаток
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mephala
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Додано: Чет 01 лип, 2021 14:01
Water написав:
Подскажите, пожалуйста, по вкладу Ощадний в гривне уже была выплата начисленных % ? А то проводки вижу, а вот остаток похоже не изменился. Или я не нашел как проверить изменение остатка, в выписке такой информации нет.
Доброго дня. Виплата вже була. Напишіть номер депозита в ПП, подивлюся.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 14:12
mephala написав:
Сьогодні в когось вийшо зтащити з котобанди?
Тупо відхиляє й усе. Хоч смс підтвердження хоч через додаток
Ще не пробував. Ще 31 день попереду для кішмішу. Не дротуйте котобанду з 1го числа
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lov2108
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Додано: Чет 01 лип, 2021 14:47
mephala написав:
Сьогодні в когось вийшо зтащити з котобанди?
Тупо відхиляє й усе. Хоч смс підтвердження хоч через додаток
У мене вийшло потягнути 19 999 через смс. А більше ніт
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Додано: Чет 01 лип, 2021 14:58
mephala написав:Сьогодні в когось вийшо зтащити з котобанди?
Тупо відхиляє й усе. Хоч смс підтвердження хоч через додаток
Два раза успешно. Утром и 15-45. Подтверждаю через приложение. 8 и. 7т.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 19:29
ребята а где сканировать QR код чтобы платить приложением АШАНА?
вроде на касса самообслуживания нет QR или как?
шо делать7 запустили акцию а как пользоваться нигде нету инструкции...
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Додано: Чет 01 лип, 2021 20:06
Посдкажите, по бонусу 1% (за пополнение) нужно пополнить карту альфы и ждать проводки? Или обратно с альфы в этот же день можно перевести на карту другого банка?
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envyme1
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Додано: Чет 01 лип, 2021 20:11
envyme1 написав:
Посдкажите, по бонусу 1% (за пополнение) нужно пополнить карту альфы и ждать проводки? Или обратно с альфы в этот же день можно перевести на карту другого банка?
Главное пополнить карту Альфы через сенс, а всё остальное не важно.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 20:19
mephala написав:
Сьогодні в когось вийшо зтащити з котобанди?
Тупо відхиляє й усе. Хоч смс підтвердження хоч через додаток
20 тыс утром. через смс.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 20:22
в сенс для такскоманов сколько орхов?
я хочу на S-классе кататься Ешкой! Уток возить.
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