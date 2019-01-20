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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9575957695779578

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 21:05

  uaprofi написав:ребята а где сканировать QR код чтобы платить приложением АШАНА?
вроде на касса самообслуживания нет QR или как?
шо делать7 запустили акцию а как пользоваться нигде нету инструкции...

Я конечно не совсем понял что значит платить приложением Ашана. И Ашаны конечно в разных городах разные, но вот в том что Запорожье и на самокасе и на обычных кассах есть супер-пупер красивенькие терминальчики так там как только формирование чека закончилось загорается и значок бесконтактной оплаты, и QR, и кажется еще какая-то хрень. Может конечно не этот QR имелся в виду (повторюсь приложением ашана не платил) - но если у вас код будет сгенерирован самим приложением то полагаю, что его то отсканировать вам точно помогут специально обученные люди находящиеся на территории самокассы
Flamingo
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  #<1 ... 9575957695779578
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