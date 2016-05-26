uaprofi написав:ребята а где сканировать QR код чтобы платить приложением АШАНА? вроде на касса самообслуживания нет QR или как? шо делать7 запустили акцию а как пользоваться нигде нету инструкции...
Я конечно не совсем понял что значит платить приложением Ашана. И Ашаны конечно в разных городах разные, но вот в том что Запорожье и на самокасе и на обычных кассах есть супер-пупер красивенькие терминальчики так там как только формирование чека закончилось загорается и значок бесконтактной оплаты, и QR, и кажется еще какая-то хрень. Может конечно не этот QR имелся в виду (повторюсь приложением ашана не платил) - но если у вас код будет сгенерирован самим приложением то полагаю, что его то отсканировать вам точно помогут специально обученные люди находящиеся на территории самокассы
в приложении аллы покупка светится с МСС 5411 (продукты) но, даже при выбранной кешью "продукты" - орехов 1% не подсыпали. 5% орехов по акции тоже нету мало того єта покупка никак не повлияла на счетчик покупок для пакета (там нули) - т.е. в "количестве покупок" и в "сумме покупок" на данный момет без изменений
... может конечно к утру наладится
З.Ы. для оплаты в ашанке (в том числе и на самокассе): - добавляем банковскую карту в приложение Ашана (при этом карту лояльности можно и не активировать, можно использовать пластиковую) - и в момент платежа сканируем QR-код камерой смартфона с экрана терминала
в приложении аллы покупка светится с МСС 5411 (продукты) но, даже при выбранной кешью "продукты" - орехов 1% не подсыпали. 5% орехов по акции тоже нету мало того єта покупка никак не повлияла на счетчик покупок для пакета (там нули) - т.е. в "количестве покупок" и в "сумме покупок" на данный момет без изменений
... может конечно к утру наладится
З.Ы. для оплаты в ашанке (в том числе и на самокассе): - добавляем банковскую карту в приложение Ашана (при этом карту лояльности можно и не активировать, можно использовать пластиковую) - и в момент платежа сканируем QR-код камерой смартфона с экрана терминала
так с чего б им быть, если акция только на онлайн покупки? хотя за 1% странно, конечно
cohan написав:так с чего б им быть, если акция только на онлайн покупки? хотя за 1% странно, конечно
там написано онлайн или в приложение Ашан. (а то зачем я его устанавливал?)
и да, кстати если кто скажет вдруг, что эта оплата не онлайн - то эта оплата именно онлайн (мало того пока на смарте был самолётик она вроде не проходила - смарт требовал интернет) - так что "чистый онлайн" )))
А у меня при попытке добавить карту альфы в аппку ашана (хоть пакетку хоть кредитку) сразу идет ошибка. И кстати да само приложение не рекомендует добавлять кредитки по причине того что по ходу предвидится манисенд при оплате Upd. Карту добавить удалось - тупое приложение лягушатников, оказывается не воспринимает номер карты скопированный алюськой из сэнса из-за стоящих там пробелов между группами из 4 цифр. Если пробелы ручками убрать - карта добавляется. Но при этом верификационная гривенька таки проходит с МСС 6012 (ну кто так строит ). Надо таки протестить теперь еще и оплату в самом магазине, что там будет с МСС. Естественно пакеткой
в приложении аллы покупка светится с МСС 5411 (продукты) но, даже при выбранной кешью "продукты" - орехов 1% не подсыпали. 5% орехов по акции тоже нету мало того єта покупка никак не повлияла на счетчик покупок для пакета (там нули) - т.е. в "количестве покупок" и в "сумме покупок" на данный момет без изменений
... может конечно к утру наладится
З.Ы. для оплаты в ашанке (в том числе и на самокассе): - добавляем банковскую карту в приложение Ашана (при этом карту лояльности можно и не активировать, можно использовать пластиковую) - и в момент платежа сканируем QR-код камерой смартфона с экрана терминала