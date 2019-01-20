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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9576957795789579>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 21:05

  uaprofi написав:ребята а где сканировать QR код чтобы платить приложением АШАНА?
вроде на касса самообслуживания нет QR или как?
шо делать7 запустили акцию а как пользоваться нигде нету инструкции...

Я конечно не совсем понял что значит платить приложением Ашана. И Ашаны конечно в разных городах разные, но вот в том что Запорожье и на самокасе и на обычных кассах есть супер-пупер красивенькие терминальчики так там как только формирование чека закончилось загорается и значок бесконтактной оплаты, и QR, и кажется еще какая-то хрень. Может конечно не этот QR имелся в виду (повторюсь приложением ашана не платил) - но если у вас код будет сгенерирован самим приложением то полагаю, что его то отсканировать вам точно помогут специально обученные люди находящиеся на территории самокассы
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 23:17

  uaprofi написав:ребята а где сканировать QR код чтобы платить приложением АШАНА?
вроде на касса самообслуживания нет QR или как?
шо делать7 запустили акцию а как пользоваться нигде нету инструкции...

Проверьте на маленькой сумме, а то встречал отзывы, что ашан свинорылит и проводит эту операцию как манисенд
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 23:35

Вкладчик1234

в приложении аллы покупка светится с МСС 5411 (продукты)
но, даже при выбранной кешью "продукты" - орехов 1% не подсыпали.
5% орехов по акции тоже нету
мало того єта покупка никак не повлияла на счетчик покупок для пакета (там нули) - т.е. в "количестве покупок" и в "сумме покупок" на данный момет без изменений

... может конечно к утру наладится

З.Ы.
для оплаты в ашанке (в том числе и на самокассе):
- добавляем банковскую карту в приложение Ашана (при этом карту лояльности можно и не активировать, можно использовать пластиковую)
- и в момент платежа сканируем QR-код камерой смартфона с экрана терминала
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 23:50

  uaprofi написав:Вкладчик1234

в приложении аллы покупка светится с МСС 5411 (продукты)
но, даже при выбранной кешью "продукты" - орехов 1% не подсыпали.
5% орехов по акции тоже нету
мало того єта покупка никак не повлияла на счетчик покупок для пакета (там нули) - т.е. в "количестве покупок" и в "сумме покупок" на данный момет без изменений

... может конечно к утру наладится

З.Ы.
для оплаты в ашанке (в том числе и на самокассе):
- добавляем банковскую карту в приложение Ашана (при этом карту лояльности можно и не активировать, можно использовать пластиковую)
- и в момент платежа сканируем QR-код камерой смартфона с экрана терминала


так с чего б им быть, если акция только на онлайн покупки? хотя за 1% странно, конечно
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 00:05

  cohan написав:так с чего б им быть, если акция только на онлайн покупки? хотя за 1% странно, конечно
там написано онлайн или в приложение Ашан.
(а то зачем я его устанавливал?)

и да, кстати если кто скажет вдруг, что эта оплата не онлайн - то эта оплата именно онлайн (мало того пока на смарте был самолётик она вроде не проходила - смарт требовал интернет) - так что "чистый онлайн" )))
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 04:13

А у меня при попытке добавить карту альфы в аппку ашана (хоть пакетку хоть кредитку) сразу идет ошибка. И кстати да само приложение не рекомендует добавлять кредитки по причине того что по ходу предвидится манисенд при оплате :(
Upd. Карту добавить удалось - тупое приложение лягушатников, оказывается не воспринимает номер карты скопированный алюськой из сэнса из-за стоящих там пробелов между группами из 4 цифр. Если пробелы ручками убрать - карта добавляется. Но при этом верификационная гривенька таки проходит с МСС 6012 (ну кто так строит :(). Надо таки протестить теперь еще и оплату в самом магазине, что там будет с МСС. Естественно пакеткой
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 08:10

  uaprofi написав:Вкладчик1234

в приложении аллы покупка светится с МСС 5411 (продукты)
но, даже при выбранной кешью "продукты" - орехов 1% не подсыпали.
5% орехов по акции тоже нету
мало того єта покупка никак не повлияла на счетчик покупок для пакета (там нули) - т.е. в "количестве покупок" и в "сумме покупок" на данный момет без изменений

... может конечно к утру наладится

З.Ы.
для оплаты в ашанке (в том числе и на самокассе):
- добавляем банковскую карту в приложение Ашана (при этом карту лояльности можно и не активировать, можно использовать пластиковую)
- и в момент платежа сканируем QR-код камерой смартфона с экрана терминала

Доброго дня. В роботі. Відпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:28

  velvet написав:
  envyme1 написав:Посдкажите, по бонусу 1% (за пополнение) нужно пополнить карту альфы и ждать проводки? Или обратно с альфы в этот же день можно перевести на карту другого банка?

Главное пополнить карту Альфы через сенс, а всё остальное не важно.



1) по правилам акции написано 1% бонуса за перевод с дебетных карт, возник вопрос если с кредитной, но свои деньги на кредитке, то уже не будет 1%?

2) и будет ли бонус если перевод сделать с карты дяди, тети , сетры, брата и т.д., или только нужно делать перевод со своей карты другого банка?

2) и почему бонус только через Sense, а не старое приложение, в чем подвох?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:35

Re: Альфа-Банк

  Raymond написав:2) и почему бонус только через Sense, а не старое приложение, в чем подвох?

Ну так на Sense же подсаживают.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:39

  Raymond написав:1) по правилам акции написано 1% бонуса за перевод с дебетных карт, возник вопрос если с кредитной, но свои деньги на кредитке, то уже не будет 1%?

2) и будет ли бонус если перевод сделать с карты дяди, тети , сетры, брата и т.д., или только нужно делать перевод со своей карты другого банка?

2) и почему бонус только через Sense, а не старое приложение, в чем подвох?

Доброго дня.
1) 4.1. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, яка відповідає вимогам п 3.1 Розділу 3 даних Правил, необхідно протягом Строку проведення Акції: здійснити щонайменше 1 (одну) успішну операцію з поповнення свого поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів в рамках пакетів послуг, зазначених у п. 4.2. цих Правил, шляхом переказу з рахунку іншого банку, на суму не менше, ніж 100 (сто) гривень за 1 операцію. Поповнення має бути здійснене у мобільному додатку «Sense SuperApp». Картка іншого банку буде дебетна чи кредитна немає значення.
2) Немає значення.
3) Згідно правила акції, рахуються лише поповнення в Sense. Ми активно агітуємо користуватись новим додатком, підвоху тут немає)
Alfa_Bank
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