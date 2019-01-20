Додано: Чет 01 лип, 2021 21:05

uaprofi написав: ребята а где сканировать QR код чтобы платить приложением АШАНА?

вроде на касса самообслуживания нет QR или как?

шо делать7 запустили акцию а как пользоваться нигде нету инструкции... ребята а где сканировать QR код чтобы платить приложением АШАНА?вроде на касса самообслуживания нет QR или как?шо делать7 запустили акцию а как пользоваться нигде нету инструкции...

Я конечно не совсем понял что значит платить приложением Ашана. И Ашаны конечно в разных городах разные, но вот в том что Запорожье и на самокасе и на обычных кассах есть супер-пупер красивенькие терминальчики так там как только формирование чека закончилось загорается и значок бесконтактной оплаты, и QR, и кажется еще какая-то хрень. Может конечно не этот QR имелся в виду (повторюсь приложением ашана не платил) - но если у вас код будет сгенерирован самим приложением то полагаю, что его то отсканировать вам точно помогут специально обученные люди находящиеся на территории самокассы