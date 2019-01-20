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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:58
Доброго времени суток!
Решил грешным делом поучаствовать в пополнении карты "Ультра" через Sens.
Ввести реквизиты карты - не проблема.
А как код подтверждения ввести?
Попробовал первый раз с Вики Тасиной пополнить. Окошко мелкое съехало фиг знает куда. Пока переключился на другое окно, чтобы код из СМС-ки взять, переключаюсь назад - а приложуха Sens запускает заново... И вводи еще раз, и хоть до посинения
Пробую с карты Аккорда пополнить. Здесь вообще окошко для кода подтверждения не влезло на экран.
Что я делаю не так? Или это так и было задумано?
Тонкое издевательство, оценил...
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Искатель
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:03
Искатель, в функции "Сбор денег" получите ссылку и по ней производите пополнение. Через данный способ тоже будет кешбек 1 %.
А так свои жалобы отправляйте в чат Sense.
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MASolomko
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:08
MASolomko написав:
Искатель, в функции "Сбор денег" получите ссылку и по ней производите пополнение. Через данный способ тоже будет кешбек 1 %.
А так свои жалобы отправляйте в чат Sense.
А где этот чат Sense?
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Искатель
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:11
Искатель написав:
Доброго времени суток!
Решил грешным делом поучаствовать в пополнении карты "Ультра" через Sens.
Ввести реквизиты карты - не проблема.
А как код подтверждения ввести?
Попробовал первый раз с Вики Тасиной пополнить. Окошко мелкое съехало фиг знает куда. Пока переключился на другое окно, чтобы код из СМС-ки взять, переключаюсь назад - а приложуха Sens запускает заново... И вводи еще раз, и хоть до посинения
Пробую с карты Аккорда пополнить. Здесь вообще окошко для кода подтверждения не влезло на экран.
Что я делаю не так? Или это так и было задумано?
Тонкое издевательство, оценил...
Доброго дня. Доброго дня. З приводу сторінки 3ds: Ми перевіряли схожі випадки по запитам клієнтів. Проблема була зі сторінкою 3ds банка-відправника.
По другому питанню: Перевірте налаштування енергозбереження та активності додатку на вашому пристрої.
Надайте, будь ласка, відео-запис чи скрини помилки, дату та час спроби та дані про пристрій і додаток, перевіримо окремо ваш випадок.
Як порадив шановний MASolomko, можна скористатись послугою "Збір коштів".
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:22
Alfa_Bank написав:
Ми активно агітуємо користуватись новим додатком, підвоху тут немає)
В этом и есть подвох )
Странная какая-то агитация.
Банк предлагает пополняться с чужаков, подчёркивая всю убогость этого функционала (невозможность сохранения чужаков).
При агитации - обычно подчёркивают достоинства, а не недостатки.
После того, как пополнишься на 50к, вводя несколько раз полные реквизиты одного и того же донора - любви к сенсу не прибавляется, поверьте )
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mustbe
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:39
mustbe написав:
После того, как пополнишься на 50к, вводя несколько раз полные реквизиты одного и того же донора - любви к сенсу не прибавляется, поверьте )
та лан, есть и плюсы: я вот тестирую NFС на картах, внезапно у Альянса вполне себе быстро читается, а у некоторых крупных - да, ни в какую.. только фотать или ручками
не то чтобы с этим нельзя было жить, но любопытненько
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cohan
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:40
Искатель написав:
Доброго времени суток!
Решил грешным делом поучаствовать в пополнении карты "Ультра" через Sens.
Ввести реквизиты карты - не проблема.
А как код подтверждения ввести?
Попробовал первый раз с Вики Тасиной пополнить. Окошко мелкое съехало фиг знает куда. Пока переключился на другое окно, чтобы код из СМС-ки взять, переключаюсь назад - а приложуха Sens запускает заново... И вводи еще раз, и хоть до посинения
Пробую с карты Аккорда пополнить. Здесь вообще окошко для кода подтверждения не влезло на экран.
Что я делаю не так? Или это так и было задумано?
Тонкое издевательство, оценил...
Эппл поэтому и открывает представительство нормальное - обеспечить свинорылов нормальными экранами
у меня да, окошко внизу и пока не введешь цифры и кноаки не видно, но - в итоге все получается, хз что у вас за телефоны
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cohan
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:46
mustbe написав: Alfa_Bank написав:
Ми активно агітуємо користуватись новим додатком, підвоху тут немає)
В этом и есть подвох )
Странная какая-то агитация.
Банк предлагает пополняться с чужаков, подчёркивая всю убогость этого функционала (невозможность сохранения чужаков).
При агитации - обычно подчёркивают достоинства, а не недостатки.
После того, как пополнишься на 50к, вводя несколько раз полные реквизиты одного и того же донора - любви к сенсу не прибавляется, поверьте )
Скорее тестирование и поиск багов с помощью юзеров.
Например видна проблема с окнами 3д-сек, и разлогином при подтверждении операции в другом приложении
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:47
Искатель написав:
Доброго времени суток!
Решил грешным делом поучаствовать в пополнении карты "Ультра" через Sens.
Ввести реквизиты карты - не проблема.
А как код подтверждения ввести?
Попробовал первый раз с Вики Тасиной пополнить. Окошко мелкое съехало фиг знает куда. Пока переключился на другое окно, чтобы код из СМС-ки взять, переключаюсь назад - а приложуха Sens запускает заново... И вводи еще раз, и хоть до посинения
Пробую с карты Аккорда пополнить. Здесь вообще окошко для кода подтверждения не влезло на экран.
Что я делаю не так? Или это так и было задумано?
Тонкое издевательство, оценил...
В мене якось була схожа ситуація...десь віконечко сховалось.
Змінив режим екрану на "альбомний", тобто перевернув смартфон і віконечко з`явилось
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